Receta de frijoles charros: el platillo mexicano más sabroso y fácil de preparar
Prepara esta receta paso a paso de frijoles charros, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta mexicana es un clásico lleno de sabor y tradición. Los frijoles charros combinan ingredientes típicos como tocino, chorizo y chiles, creando un guiso espeso y delicioso. Ideal para acompañar carnes asadas o tacos, esta receta representa el auténtico espíritu de la cocina del norte de México.
Ingredientes para unos frijoles charros perfectos
Rinde: 6 porciones
- 500 g de frijoles pintos.
- 150 g de tocino picado.
- 150 g de chorizo mexicano.
- 1/2 cebolla picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 jitomates picados.
- 1 chile jalapeño en rodajas.
- 1 rama de cilantro fresco picado.
- 1 litro de agua o caldo de frijoles.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lava y cuece los frijoles en agua hasta que estén suaves; reserva con un poco del caldo.
- En una cacerola grande, fríe el tocino hasta que suelte su grasa.
- Agrega el chorizo y cocina hasta que quede dorado.
- Incorpora la cebolla y el ajo; sofríe hasta que se tornen transparentes.
- Añade los jitomates y el chile jalapeño; cocina por 5 minutos.
- Vierte los frijoles con su caldo y mezcla bien.
- Cocina a fuego medio durante 15 minutos para que los sabores se integren.
- Ajusta la sal y añade el cilantro picado antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los frijoles charros son una receta que resume el alma festiva y campirana de México. Su mezcla de carnes, especias y legumbres crea un plato robusto y reconfortante, ideal para compartir. Se pueden servir solos, como plato principal, o acompañando una parrillada. Cada cucharada ofrece un sabor profundo, ahumado y picante, recordando las reuniones al aire libre y la calidez de la cocina mexicana tradicional. ¡A disfrutar!