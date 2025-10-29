Receta de frijoles charros: el platillo mexicano más sabroso y fácil de preparar

Esta receta mexicana es un clásico lleno de sabor y tradición. Los frijoles charros combinan ingredientes típicos como tocino , chorizo y chiles , creando un guiso espeso y delicioso. Ideal para acompañar carnes asadas o tacos , esta receta representa el auténtico espíritu de la cocina del norte de México.

Aunque la base de la receta es similar, cada estado tiene su versión. En Jalisco se añaden salchichas, en Chihuahua se usan chiles secos y en Nuevo León se prepara con cerveza.

Aunque la base es similar, cada estado tiene su versión en Jalisco se añaden salchichas, en Chihuahua se usan chiles secos y en Nuevo León se prepara con cerveza.

La receta de frijoles charros nació en el norte de México, preparada por los vaqueros o “charros” que cocinaban al aire libre usando ingredientes fáciles de conservar como frijoles, tocino y chorizo.

La receta de frijoles charros nació en el norte de México, preparada por los vaqueros o “charros” que cocinaban al aire libre usando ingredientes fáciles de conservar como frijoles, tocino y chorizo.

De la cocina a la mesa

Los frijoles charros son una receta que resume el alma festiva y campirana de México. Su mezcla de carnes, especias y legumbres crea un plato robusto y reconfortante, ideal para compartir. Se pueden servir solos, como plato principal, o acompañando una parrillada. Cada cucharada ofrece un sabor profundo, ahumado y picante, recordando las reuniones al aire libre y la calidez de la cocina mexicana tradicional. ¡A disfrutar!