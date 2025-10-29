Presenta:

Receta de frijoles charros: el platillo mexicano más sabroso y fácil de preparar

Prepara esta receta paso a paso de frijoles charros, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Esta receta se asocia con reuniones familiares y asados, donde se sirve como guarnición infaltable, representando la unión y el sabor de la cocina mexicana tradicional.

Shutterstock

Esta receta mexicana es un clásico lleno de sabor y tradición. Los frijoles charros combinan ingredientes típicos como tocino, chorizo y chiles, creando un guiso espeso y delicioso. Ideal para acompañar carnes asadas o tacos, esta receta representa el auténtico espíritu de la cocina del norte de México.

Aunque la base de la receta es similar, cada estado tiene su versión. En Jalisco se añaden salchichas, en Chihuahua se usan chiles secos y en Nuevo León se prepara con cerveza.

Ingredientes para unos frijoles charros perfectos

Rinde: 6 porciones

  • 500 g de frijoles pintos.
  • 150 g de tocino picado.
  • 150 g de chorizo mexicano.
  • 1/2 cebolla picada.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 2 jitomates picados.
  • 1 chile jalapeño en rodajas.
  • 1 rama de cilantro fresco picado.
  • 1 litro de agua o caldo de frijoles.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lava y cuece los frijoles en agua hasta que estén suaves; reserva con un poco del caldo.
  2. En una cacerola grande, fríe el tocino hasta que suelte su grasa.
  3. Agrega el chorizo y cocina hasta que quede dorado.
  4. Incorpora la cebolla y el ajo; sofríe hasta que se tornen transparentes.
  5. Añade los jitomates y el chile jalapeño; cocina por 5 minutos.
  6. Vierte los frijoles con su caldo y mezcla bien.
  7. Cocina a fuego medio durante 15 minutos para que los sabores se integren.
  8. Ajusta la sal y añade el cilantro picado antes de servir.

La receta de frijoles charros nació en el norte de México, preparada por los vaqueros o “charros” que cocinaban al aire libre usando ingredientes fáciles de conservar como frijoles, tocino y chorizo.
De la cocina a la mesa

Los frijoles charros son una receta que resume el alma festiva y campirana de México. Su mezcla de carnes, especias y legumbres crea un plato robusto y reconfortante, ideal para compartir. Se pueden servir solos, como plato principal, o acompañando una parrillada. Cada cucharada ofrece un sabor profundo, ahumado y picante, recordando las reuniones al aire libre y la calidez de la cocina mexicana tradicional. ¡A disfrutar!

