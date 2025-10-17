Receta de leche frita: el mejor postre español, fácil y rápido
Prepara esta receta paso a paso de leche frita, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta dulce española enseña cómo preparar leche frita, un postre tradicional típico del norte de España. Su interior cremoso de leche y su exterior crujiente lo convierten en una delicia irresistible. Con esta receta podrás disfrutar de un postre español clásico y lleno de sabor en casa.
Ingredientes para una leche frita perfecta
Rinde 6 porciones:
- 500 ml de leche.
- 100 g de azúcar.
- 50 g de harina de trigo.
- 30 g de maicena.
- 1 rama de canela.
- La cáscara de 1 limón.
- 2 huevos.
- Harina para rebozar.
- Aceite de oliva o girasol para freír.
- Azúcar y canela en polvo para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Calienta 400 ml de leche con la rama de canela, la cáscara de limón y 50 g de azúcar hasta que hierva ligeramente. Retira del fuego y deja infusionar 10 minutos.
- Mezcla el resto de la leche con la harina y la maicena hasta formar una pasta suave.
- Retira la canela y el limón de la leche infusionada y vierte lentamente sobre la mezcla de harina, batiendo constantemente.
- Cocina a fuego medio hasta que espese, removiendo constantemente para evitar grumos.
- Vierte la crema en un molde, deja enfriar y refrigera 2 horas.
- Corta la crema en cuadrados, rebózalos primero en harina y luego en huevo batido.
- Fríe en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes.
- Escurre sobre papel absorbente y espolvorea con azúcar y canela antes de servir.
De la cocina a la mesa
La leche frita española es un postre que combina tradición y textura, ofreciendo un contraste entre su exterior dorado y crujiente y su interior cremoso y dulce. Prepararla en casa permite disfrutar de un sabor auténtico, ajustando la cantidad de azúcar y canela al gusto. Es ideal para servir en celebraciones, reuniones familiares o simplemente como un capricho dulce. ¡A disfrutar!