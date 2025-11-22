Presenta:

Dulzura Imbatible: receta de palmeras de hojaldre con solo 2 ingredientes

Una receta infalible para preparar palmeras de hojaldre como las de confitería, con el equilibrio justo entre azúcar, textura y dorado.

Candela Spann

El clásico más simple: receta de palmeras de hojaldre paso a paso.

Shutterstock

Las palmeras de hojaldre son un clásico irresistible que demuestra que una preparación sencilla puede convertirse en un verdadero capricho dulce. Con solo dos ingredientes y unos pocos minutos en la cocina, es posible lograr una receta crocante, dorado y delicioso. Son ideales para principiantes, para improvisar una merienda o para sumar a una mesa dulce sin esfuerzo.

Rinde: 12 a 16 palmeras, según el grosor

Ingredientes para unas palmeras perfectas

  • 1 lámina de hojaldre rectangular.

  • 150 g de azúcar.

  • 1 cucharadita de canela (opcional).

Riquísimas palmeras de hojaldre
La receta de palmeras de hojaldre surgieron en Francia a principios del siglo XX como una forma de aprovechar recortes de masa.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Espolvorear la mesada con la mitad del azúcar y, si se desea, la canela. Colocar encima la lámina de hojaldre y presionar suavemente para que el azúcar se adhiera.

2. Espolvorear la superficie del hojaldre con el resto del azúcar y pasar un palo de amasar para incorporar sin estirar demasiado.

3. Doblar los lados largos hacia el centro, dejando un pequeño espacio entre ambos. Volver a doblar cada lado nuevamente hacia el medio. Finalmente, plegar un lado sobre el otro formando un “rollo doble”.

4. Llevar a la heladera 15 minutos para facilitar el corte.

5. Con un cuchillo afilado, cortar rodajas de 1,5 a 2 cm de espesor.

6. Colocar las palmeras en una placa con papel manteca, dejando espacio porque crecen.

7. Hornear a 200 °C durante 10–12 minutos, darlas vuelta y hornear 5 minutos más hasta que estén bien doradas y caramelizadas.

Unas palmeras que te encantarán
En algunas recetas el hojaldre puede alcanzar más de 1.000 capas gracias al plegado repetido.

Las palmeras nacieron en Francia y su nombre original, palmiers, significa “palmas”, por su forma similar a una hoja. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético una vez frías; mantienen su crocante hasta 4 días. También podés recalentarlas unos minutos para recuperar textura. ¡Y a disfrutarlas!.

