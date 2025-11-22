Dulzura Imbatible: receta de palmeras de hojaldre con solo 2 ingredientes
Una receta infalible para preparar palmeras de hojaldre como las de confitería, con el equilibrio justo entre azúcar, textura y dorado.
Las palmeras de hojaldre son un clásico irresistible que demuestra que una preparación sencilla puede convertirse en un verdadero capricho dulce. Con solo dos ingredientes y unos pocos minutos en la cocina, es posible lograr una receta crocante, dorado y delicioso. Son ideales para principiantes, para improvisar una merienda o para sumar a una mesa dulce sin esfuerzo.
Rinde: 12 a 16 palmeras, según el grosor
Ingredientes para unas palmeras perfectas
1 lámina de hojaldre rectangular.
150 g de azúcar.
1 cucharadita de canela (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Espolvorear la mesada con la mitad del azúcar y, si se desea, la canela. Colocar encima la lámina de hojaldre y presionar suavemente para que el azúcar se adhiera.
2. Espolvorear la superficie del hojaldre con el resto del azúcar y pasar un palo de amasar para incorporar sin estirar demasiado.
3. Doblar los lados largos hacia el centro, dejando un pequeño espacio entre ambos. Volver a doblar cada lado nuevamente hacia el medio. Finalmente, plegar un lado sobre el otro formando un “rollo doble”.
4. Llevar a la heladera 15 minutos para facilitar el corte.
5. Con un cuchillo afilado, cortar rodajas de 1,5 a 2 cm de espesor.
6. Colocar las palmeras en una placa con papel manteca, dejando espacio porque crecen.
7. Hornear a 200 °C durante 10–12 minutos, darlas vuelta y hornear 5 minutos más hasta que estén bien doradas y caramelizadas.
Las palmeras nacieron en Francia y su nombre original, palmiers, significa “palmas”, por su forma similar a una hoja. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético una vez frías; mantienen su crocante hasta 4 días. También podés recalentarlas unos minutos para recuperar textura. ¡Y a disfrutarlas!.