Dulzura Imbatible: receta de palmeras de hojaldre con solo 2 ingredientes

Las palmeras de hojaldre son un clásico irresistible que demuestra que una preparación sencilla puede convertirse en un verdadero capricho dulce . Con solo dos ingredientes y unos pocos minutos en la cocina, es posible lograr una receta crocante, dorado y delicioso. Son ideales para principiantes, para improvisar una merienda o para sumar a una mesa dulce sin esfuerzo.

Rinde: 12 a 16 palmeras , según el grosor

1. Espolvorear la mesada con la mitad del azúcar y, si se desea, la canela . Colocar encima la lámina de hojaldre y presionar suavemente para que el azúcar se adhiera.

La receta de palmeras de hojaldre surgieron en Francia a principios del siglo XX como una forma de aprovechar recortes de masa.

2. Espolvorear la superficie del hojaldre con el resto del azúcar y pasar un palo de amasar para incorporar sin estirar demasiado.

3. Doblar los lados largos hacia el centro, dejando un pequeño espacio entre ambos. Volver a doblar cada lado nuevamente hacia el medio. Finalmente, plegar un lado sobre el otro formando un “rollo doble”.

4. Llevar a la heladera 15 minutos para facilitar el corte.

5. Con un cuchillo afilado, cortar rodajas de 1,5 a 2 cm de espesor.

6. Colocar las palmeras en una placa con papel manteca, dejando espacio porque crecen.

7. Hornear a 200 °C durante 10–12 minutos, darlas vuelta y hornear 5 minutos más hasta que estén bien doradas y caramelizadas.

Unas palmeras que te encantarán En algunas recetas el hojaldre puede alcanzar más de 1.000 capas gracias al plegado repetido. Shutterstock

Las palmeras nacieron en Francia y su nombre original, palmiers, significa “palmas”, por su forma similar a una hoja. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético una vez frías; mantienen su crocante hasta 4 días. También podés recalentarlas unos minutos para recuperar textura. ¡Y a disfrutarlas!.