Receta de ensaimada con chocolate casera: el dulce que siempre triunfa

La receta de ensaimada rellena con chocolate nos ofrece una versión deliciosa del clásico mallorquín. Su masa suave y aireada, combinada con el intenso sabor del chocolate , la convierte en un dulce perfecto para desayunos o meriendas especiales. Si eres amante del chocolate esta preparación es para ti. ¡Vamos a la receta!.

Esta receta admite muchos rellenos además de chocolate

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

2- Mezclar la harina de trigo , el azúcar y la sal en un bol.

3- Añadir los huevos y la mezcla de leche con levadura .

4- Amasar hasta obtener una masa elástica.

5- Dejar reposar la masa hasta que doble su volumen.

6- Estirar la masa formando un rectángulo.

7- Untar con la manteca de cerdo y colocar el chocolate derretido.

8- Enrollar la masa y formar la espiral característica.

9- Dejar reposar nuevamente y luego hornear a 180 grados durante 25 a 30 minutos.

10- Espolvorear azúcar glass antes de servir.

La mejor ensaimada rellena con chocolate La ensaimada es una receta originaria de Mallorca Shutterstock

De la cocina a la mesa

La ensaimada rellena con chocolate es un dulce que combina tradición y sabor en cada bocado. Esta receta destaca por su masa ligera y su interior cremoso de chocolate, creando una textura irresistible. Es perfecta para disfrutar en desayunos especiales o como merienda acompañada de un café. Además, su preparación, aunque lleva tiempo por los reposos, es sencilla y muy gratificante. Se puede conservar durante varios días, manteniendo su esponjosidad si se guarda bien. Un clásico reinventado que siempre sorprende y conquista. ¡Irresistible!.