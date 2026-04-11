Receta de ensaimada con chocolate casera: el dulce que siempre triunfa
Suave, esponjosa y con relleno irresistible: esta receta de ensaimada rellena con chocolate es perfecta para un dulce casero delicioso y tentador.
La receta de ensaimada rellena con chocolate nos ofrece una versión deliciosa del clásico mallorquín. Su masa suave y aireada, combinada con el intenso sabor del chocolate, la convierte en un dulce perfecto para desayunos o meriendas especiales. Si eres amante del chocolate esta preparación es para ti. ¡Vamos a la receta!.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo.
- 100 gramos de azúcar.
- 3 huevos.
- 200 mililitros de leche.
- 100 gramos de manteca de cerdo.
- 20 gramos de levadura fresca.
- 5 gramos de sal.
- 200 gramos de chocolate para fundir.
- 40 gramos de azúcar glass.
Paso a paso para crear una ensaimada rellena con chocolate casera deliciosa
1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.
2- Mezclar la harina de trigo, el azúcar y la sal en un bol.
3- Añadir los huevos y la mezcla de leche con levadura.
4- Amasar hasta obtener una masa elástica.
5- Dejar reposar la masa hasta que doble su volumen.
6- Estirar la masa formando un rectángulo.
7- Untar con la manteca de cerdo y colocar el chocolate derretido.
8- Enrollar la masa y formar la espiral característica.
9- Dejar reposar nuevamente y luego hornear a 180 grados durante 25 a 30 minutos.
10- Espolvorear azúcar glass antes de servir.
De la cocina a la mesa
La ensaimada rellena con chocolate es un dulce que combina tradición y sabor en cada bocado. Esta receta destaca por su masa ligera y su interior cremoso de chocolate, creando una textura irresistible. Es perfecta para disfrutar en desayunos especiales o como merienda acompañada de un café. Además, su preparación, aunque lleva tiempo por los reposos, es sencilla y muy gratificante. Se puede conservar durante varios días, manteniendo su esponjosidad si se guarda bien. Un clásico reinventado que siempre sorprende y conquista. ¡Irresistible!.