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Receta de ensaimada con chocolate casera: el dulce que siempre triunfa

Suave, esponjosa y con relleno irresistible: esta receta de ensaimada rellena con chocolate es perfecta para un dulce casero delicioso y tentador.

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Receta de ensaimada con chocolate paso a paso y sin fallos

Receta de ensaimada con chocolate paso a paso y sin fallos

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La receta de ensaimada rellena con chocolate nos ofrece una versión deliciosa del clásico mallorquín. Su masa suave y aireada, combinada con el intenso sabor del chocolate, la convierte en un dulce perfecto para desayunos o meriendas especiales. Si eres amante del chocolate esta preparación es para ti. ¡Vamos a la receta!.

Ensaimada rellena con chocolate receta esponjosa y deliciosa
Esta receta admite muchos rellenos adem&aacute;s de chocolate

Esta receta admite muchos rellenos además de chocolate

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 3 huevos.
  • 200 mililitros de leche.
  • 100 gramos de manteca de cerdo.
  • 20 gramos de levadura fresca.
  • 5 gramos de sal.
  • 200 gramos de chocolate para fundir.
  • 40 gramos de azúcar glass.

Paso a paso para crear una ensaimada rellena con chocolate casera deliciosa

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

2- Mezclar la harina de trigo, el azúcar y la sal en un bol.

3- Añadir los huevos y la mezcla de leche con levadura.

4- Amasar hasta obtener una masa elástica.

5- Dejar reposar la masa hasta que doble su volumen.

6- Estirar la masa formando un rectángulo.

7- Untar con la manteca de cerdo y colocar el chocolate derretido.

8- Enrollar la masa y formar la espiral característica.

9- Dejar reposar nuevamente y luego hornear a 180 grados durante 25 a 30 minutos.

10- Espolvorear azúcar glass antes de servir.

La mejor ensaimada rellena con chocolate
La ensaimada es una receta originaria de Mallorca

La ensaimada es una receta originaria de Mallorca

De la cocina a la mesa

La ensaimada rellena con chocolate es un dulce que combina tradición y sabor en cada bocado. Esta receta destaca por su masa ligera y su interior cremoso de chocolate, creando una textura irresistible. Es perfecta para disfrutar en desayunos especiales o como merienda acompañada de un café. Además, su preparación, aunque lleva tiempo por los reposos, es sencilla y muy gratificante. Se puede conservar durante varios días, manteniendo su esponjosidad si se guarda bien. Un clásico reinventado que siempre sorprende y conquista. ¡Irresistible!.

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