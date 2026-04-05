La mejor receta de bizcocho de chocolate húmedo del mundo
Esta receta de bizcocho de chocolate húmedo es ideal para quienes buscan una torta suave, intensa y muy fácil de hacer. Gracias al cacao y a la humedad de la masa, queda esponjoso y con mucho sabor. Es una delicia perfecta para una merienda, un cumpleaños o cualquier antojo dulce.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 200 gramos
- Cacao amargo — 60 gramos
- Leche — 200 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Huevo — 3 unidades
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Chocolate picado — 100 gramos
Paso a paso para crear un bizcocho de chocolate húmedo delicioso
1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien.
2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante, el cacao amargo y el polvo de hornear tamizados.
4- Agregar el chocolate picado y mezclar suavemente.
5- Colocar la preparación en un molde enmantecado y hornear a 180 °C durante 40 minutos.
6- Dejar enfriar antes de desmoldar y servir el bizcocho de chocolate húmedo.
De la cocina a la mesa
El bizcocho de chocolate húmedo es una opción clásica que siempre queda bien. Esta receta logra una textura suave y esponjosa, con un sabor intenso que gusta tanto a chicos como a grandes. Además, es muy fácil de preparar y se puede servir solo o acompañado con crema, dulce de leche o frutas. El agregado de chocolate picado le aporta más humedad y pequeños trozos derretidos en cada porción. Es ideal para compartir en una merienda, llevar a una reunión o disfrutar con un café. Este bizcocho simple nunca falla. ¡A disfrutar!