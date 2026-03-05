La receta perfecta de alfajores de pistacho, dulce de leche y chocolate

Esta receta de alfajores de pistacho cubiertos de chocolate combina lo mejor de la pastelería argentina con un toque gourmet. Los alfajores quedan suaves, con relleno cremoso y un delicado sabor a pistacho. Ideales para acompañar el mate o regalar, esta receta casera logra un equilibrio perfecto entre dulzor, textura y chocolate. ¡Manos a la obra!

1- En un bowl batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema suave.

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

3- Incorporar la pasta de pistacho y mezclar bien para aromatizar la masa.

4- Sumar la harina tamizada y formar una masa suave. Llevar a la heladera durante 30 minutos.

5- Estirar la masa hasta lograr un grosor de aproximadamente medio centímetro.

6- Cortar tapas de alfajor con un cortante circular y colocarlas en una placa para horno.

7- Hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos hasta que apenas comiencen a dorarse.

8- Dejar enfriar completamente y rellenar con dulce de leche repostero.

9- Pasar los bordes por pistachos picados para sumar textura.

10- Derretir el chocolate semiamargo a baño maría y cubrir los alfajores completamente.

11- Dejar reposar hasta que el chocolate solidifique y queden listos para disfrutar.

Receta de alfajores de pistacho cubiertos de chocolate Receta de alfajores de pistacho cubiertos de chocolate Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los alfajores de pistacho cubiertos de chocolate son una versión sofisticada de uno de los clásicos más queridos de la repostería argentina. El contraste entre la suavidad de las tapas, la cremosidad del dulce de leche y el sabor delicado del pistacho crea una combinación irresistible. Al bañarlos en chocolate, se logra una textura crocante por fuera y un interior suave que sorprende en cada bocado. Son perfectos para una merienda especial, para acompañar el mate o incluso para regalar en ocasiones especiales. ¡A disfrutar!