La receta perfecta de alfajores de pistacho, dulce de leche y chocolate
Receta de alfajores de pistacho cubiertos de chocolate, una versión gourmet del clásico argentino ideal para la merienda o para sorprender con algo dulce.
Esta receta de alfajores de pistacho cubiertos de chocolate combina lo mejor de la pastelería argentina con un toque gourmet. Los alfajores quedan suaves, con relleno cremoso y un delicado sabor a pistacho. Ideales para acompañar el mate o regalar, esta receta casera logra un equilibrio perfecto entre dulzor, textura y chocolate. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 alfajores)
Harina 0000 — 250 gramos
Manteca a temperatura ambiente — 120 gramos
Azúcar impalpable — 100 gramos
Huevo — 1 unidad
Esencia de vainilla — 1 cucharadita
Pasta de pistacho — 80 gramos
Pistachos pelados y picados — 60 gramos
Dulce de leche repostero — 250 gramos
Chocolate semiamargo para cobertura — 300 gramos
Paso a paso para crear unos alfajores de pistacho irresistibles
1- En un bowl batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema suave.
2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
3- Incorporar la pasta de pistacho y mezclar bien para aromatizar la masa.
4- Sumar la harina tamizada y formar una masa suave. Llevar a la heladera durante 30 minutos.
5- Estirar la masa hasta lograr un grosor de aproximadamente medio centímetro.
6- Cortar tapas de alfajor con un cortante circular y colocarlas en una placa para horno.
7- Hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos hasta que apenas comiencen a dorarse.
8- Dejar enfriar completamente y rellenar con dulce de leche repostero.
9- Pasar los bordes por pistachos picados para sumar textura.
10- Derretir el chocolate semiamargo a baño maría y cubrir los alfajores completamente.
11- Dejar reposar hasta que el chocolate solidifique y queden listos para disfrutar.
De la cocina a la mesa
Los alfajores de pistacho cubiertos de chocolate son una versión sofisticada de uno de los clásicos más queridos de la repostería argentina. El contraste entre la suavidad de las tapas, la cremosidad del dulce de leche y el sabor delicado del pistacho crea una combinación irresistible. Al bañarlos en chocolate, se logra una textura crocante por fuera y un interior suave que sorprende en cada bocado. Son perfectos para una merienda especial, para acompañar el mate o incluso para regalar en ocasiones especiales. ¡A disfrutar!