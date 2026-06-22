Muchos la ignoran en Netflix, pero es una de las comedias mejor valoradas
La película de Netflix que sorprende a quienes buscan algo distinto para ver esta noche. Dura menos de dos horas y es una comedia original.
Vale cada minuto. Eta película está escondida, pese a recibir excelentes críticas. Eso ocurre con Booksmart, una comedia adolescente que llegó en 2019 y que sigue ganando nuevos seguidores en Netflix gracias a su humor fresco, sus personajes entrañables y una historia que conecta con distintas generaciones.
Por qué esta comedia conquista a quienes le dan una oportunidad
La trama gira alrededor de Molly y Amy, dos estudiantes brillantes que están a punto de graduarse. Después de años dedicadas casi por completo a los estudios, ambas llegan a una conclusión inesperada: mientras ellas se esforzaban por conseguir las mejores notas, muchos de sus compañeros también alcanzaron sus metas sin renunciar a las fiestas y la diversión.
A partir de esa idea nace una aventura caótica durante una sola noche. Las protagonistas intentan recuperar todo lo que sienten que se perdieron antes del final de la secundaria. Lo que sigue es una sucesión de situaciones absurdas, encuentros inesperados y momentos cargados de humor.