Muchos la ignoran en Netflix, pero es una de las comedias mejor valoradas

La película de Netflix que sorprende a quienes buscan algo distinto para ver esta noche. Dura menos de dos horas y es una comedia original.

Vale cada minuto. Eta película está escondida, pese a recibir excelentes críticas. Eso ocurre con Booksmart, una comedia adolescente que llegó en 2019 y que sigue ganando nuevos seguidores en Netflix gracias a su humor fresco, sus personajes entrañables y una historia que conecta con distintas generaciones.

Por qué esta comedia conquista a quienes le dan una oportunidad La trama gira alrededor de Molly y Amy, dos estudiantes brillantes que están a punto de graduarse. Después de años dedicadas casi por completo a los estudios, ambas llegan a una conclusión inesperada: mientras ellas se esforzaban por conseguir las mejores notas, muchos de sus compañeros también alcanzaron sus metas sin renunciar a las fiestas y la diversión.