Netflix: la nueva comedia coreana que arrasa y tenés que ver

Netflix suma una comedia coreana de acción que sigue a un detective y un veterinario forzados a colaborar para rescatar a una mujer.

Netflix acaba de sumar una película coreana a su catálogo internacional. La nueva propuesta une a dos personajes inesperados para resolver el secuestro perpretado por una de las redes más peligrosas del mundo.

Maridos en acción comienza con el secuestro de Si Nae. Para rescatarla, su esposo y exposo deben unirse. Pero ambos son muy diferentes. Uno es un detective de la brigada antidroga que ha capturado al líder de una red de tráfico. El otro es un veterinario joven y de buen corazón, completamente diferente al otro.

La personalidad del exesposo es audaz y está familiarizado con los entornos del alto riego, pero el marido actual es un veterinario acostumbrado a tratar con animales. Estos choques generan las situaciones más cómicas y entretenidas.

A pesar de sus diferencias, ambos deberán aprender a colaborar de manera efectiva para enfrentar una amenza que no deja de complicarse. Frente a las adversidades, los personajes descubren que solo el trabajo en equipo les permitirá salvar a la mujer que aman.

La crítica ha alabado la coregorafía de combate cuerpo a cuerpo, persecuciones en auto y situaciones cómidas nacidas de celos, los reclamos y las diferencias sobre cómo llevar a cabo el rescate.