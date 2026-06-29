La conmovedora publicación del hijo de Ernestina Pais tras el último adiós

Benicio Guyot volvió a compartir un posteo luego del velorio y la despedida final en el Cementerio de la Chacarita.

Benicio Guyot se encuentra pasando el momento más difícil de su vida luego de la partida tristísima de Ernestina Pais, su mamá. El joven compartió un sentido posteo tras el fallecimiento y también lo hizo luego de lo que fue el último adiós en el Cementerio de la Chacarita.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará. Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo, hijo", expresó en el texto.

Una vez que terminó el último adiós en el Panteón de Actores, Benicio no dudó en agradecer las muestras de cariño que le llegaron a través de las redes sociales, tanto de seguidores como de famosos que le expresaron su apoyo, como lo hizo Moria Casán en X (antes Twitter).

El nuevo posteo del hijo de Ernestina Pais tras el fallecimiento El posteo del hijo de Ernestina Pais tras el último adiós. Foto: Instagram / @benicioguyot. "Gracias a todos por los mensajes hermosos", escribió el hijo de Ernestina. Sin duda alguna, el fallecimiento de la periodista y actriz causó un enorme dolor en el mundo de la televisión y del espectáculo.