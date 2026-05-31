Julio Camsen: emprender e innovar, hasta el final

Entre que grabamos este reportaje con el empresario Julio Camsen y que ahora se publica, sucedió la muerte de otro Julio: el excepcional artista Julio Le Parc. Raros mendocinos, los dos, o tan mendocinos como el otoño amarillo, el granizo en enero, las heladas en el profundo invierno o los memes de Julio Iglesias que ya vendrán.

Julio Camsen es uno de los empresarios que desde Mendoza procura internacionalizar esta geografía y su economía. Julio Camsen es uno de los empresarios que desde Mendoza procura internacionalizar esta geografía y su economía.

Es un propósito que se contrapone y ridiculiza otro precepto: el de cazar animales dentro de un zoológico. Aquí el empresario habla sobre esa fascinación de ir hacia el mundo con Mendoza como emblema. Es un legado familiar, tal vez, es un rasgo de los que se integran al mundo como pioneros.

En la primera parte del reportaje aparece junto a José Pepe Morales, el enólogo de Huentala Wines, un hacedor de grandes vinos con un largo historial de premios campeones.

Los dos grandes logros internacionales hacen de esta dupla entre Camsen y Morales una delantera temible. Los dos grandes logros internacionales hacen de esta dupla entre Camsen y Morales una delantera temible.

Vinos argentinos

La reciente Wine Challenge Londres, una cata a ciegas y a cielo abierto, destacó con 97 puntos y Medalla de Oro fue el único vino argentino en recibir tres Trophies: Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor vino tinto de Argentina se consagra como la mejor interpretación del terroir de Gualtallary.

Y otro dato que sale desde las noticias de Londres: Gran Sombrero Malbec 2024, otro de los que lograron 96 puntos allí, es un producto que se comercializa a un precio muy razonable para esta clase de bebidas: 24 mil pesos.

Cuentan la fórmula secreta entre precio y calidad, un milagro, si se lo piensa. Cuentan la fórmula secreta entre precio y calidad, un milagro, si se lo piensa.

Entrevista A Julio Camsen y José Pepe Morales, De Huentala Wines

Julio Camsen José Pepe Morales huentala wines (4) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Empresarios mendocinos

En la segunda parte de este reportaje Julio Camsen habla sobre el futuro de la provincia y el país, la economía, el impacto de las mineras, la hoteleria, el diseño que está imprimiendo en una de las zonas céntricas más tradicionales de la Ciudad de Mendoza

Habla de todo, como si allá abajo no existiera red, con franqueza y sin doble sentido. Un Camsen despojado. Habla de todo, como si allá abajo no existiera red, con franqueza y sin doble sentido. Un Camsen despojado.

Y ratifica un anuncio que no es menor, para la época. Me refiero a Chimpay.

¿Qué es? Es un Fondo Común de Inversiones, el primero que nace desde Mendoza. La misión es ofrecer herramientas para inversores con oportunidades de negocios realistas.

Con Chimpay en pleno funcionamiento Julio Camsen está viendo en un futuro muy cercano una economía prometedora tanto en Argentina como en Mendoza, Y cita una condición que ejerce hasta el límite: no solamente es crecer, sino que para eso la condición es planificar. En la elaboración del plan está el secreto del éxito, nos quiere decir.

entrevista a julio camsen, de huentala

Cultura

La colección de arte que atesora Julio Camsen ya no es solamente la más importante entre los coleccionistas de Mendoza o de otros lugares del país, sino que debe estar entre las 10 más completa de la Argentina. La última obra que integró a ese acervo es una obra de uno de los grandes pintores de Mendoza: Fidel de Lucía.