Mientras sueña con otra Copa del Mundo, Argentina ya es campeona en un ranking inesperado

Hay alimentos que cambian con las modas, las tendencias o el bolsillo. Sin embargo, existe uno que parece atravesar generaciones sin perder protagonismo y que continúa ocupando un lugar privilegiado en la mesa de millones de hogares de Argentina .

A pesar de los cambios en los hábitos de consumo y del contexto económico de los últimos años, las galletitas siguen siendo uno de los productos más elegidos para el desayuno, la merienda o incluso como colación durante el día. Su presencia es tan fuerte que Argentina se convirtió en el mayor consumidor de América Latina y figura entre los países con mayor consumo per cápita del mundo.

Según datos del sector, cada argentino consume en promedio cerca de 11 kilos de galletitas por año, mientras que la categoría está presente en aproximadamente el 97% de los hogares, un nivel de penetración que muy pocos alimentos logran alcanzar.

Especialistas del mercado explican que el fenómeno no responde únicamente al precio o a la costumbre. Las galletitas lograron adaptarse a distintos momentos de consumo: acompañan el desayuno, la merienda, el mate de la tarde, los recreos escolares, las reuniones familiares e incluso muchas jornadas laborales.

Además, ofrecen una enorme variedad de opciones, desde las tradicionales dulces y saladas hasta versiones rellenas, con chocolate, cereales, semillas o ingredientes funcionales que buscan responder a nuevas demandas de los consumidores.

En un escenario donde muchas familias revisan cuidadosamente cada compra, este producto continúa manteniendo una importante presencia dentro del changuito gracias a su practicidad y a la amplia oferta de precios disponibles.

Un mercado que sigue creciendo y apostando por la innovación

El interés sostenido por esta categoría también impulsa el desarrollo de nuevos productos y la llegada de más competidores. Desde Gaona, empresa argentina que participa en el segmento con distintas marcas de consumo masivo, explican que el vínculo emocional que existe con las galletitas es uno de los principales motores del mercado.

"Las galletitas tienen una característica que pocas categorías logran: acompañan distintos momentos del día y forman parte de hábitos que se transmiten entre generaciones. Son un producto muy asociado al encuentro", señala Melisa González, Marketing Manager de la compañía.

La empresa comercializa distintas líneas dentro del rubro, entre ellas Crunchips, marca que actualmente vende alrededor de un millón de paquetes por mes.

Cómo cambiaron los consumidores

Aunque muchas personas mantienen preferencias por marcas tradicionales, el comportamiento de compra evolucionó durante los últimos años. Hoy los consumidores comparan más, prueban nuevas opciones y priorizan factores como el sabor, la textura, la calidad de los ingredientes y la relación entre precio y experiencia.

"Hoy vemos compradores mucho más abiertos a probar alternativas. La fidelidad a las marcas sigue existiendo, pero cada vez pesa más la experiencia con el producto. El sabor, la textura, la variedad y la percepción de valor tienen un rol cada vez más importante en la decisión de compra", sostienen desde Gaona.

Una receta que llenará tu cocina de aroma a galletas recién horneadas

Las variedades preferidas por los argentinos

Dentro de la categoría, las galletitas dulces continúan encabezando las preferencias de los consumidores. Las rellenas, las surtidas y las que contienen chocolate siguen liderando las ventas, aunque también crece el interés por propuestas con nuevos sabores, diferentes ingredientes y formatos adaptados a distintas ocasiones de consumo.

Mientras cambian las modas alimentarias y aparecen nuevas tendencias, un dato parece mantenerse inalterable: las galletitas siguen siendo uno de los productos que mejor representan los hábitos cotidianos de los argentinos y una costumbre que, lejos de desaparecer, continúa renovándose generación tras generación.