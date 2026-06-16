Las recetas de cocina tienen una reina y es esta torta de dulce de leche

Pasos

Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregá la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporá la harina y mezclá suavemente.

Volcá la preparación en un molde de 22 cm previamente enmantecado y horneá durante 35 a 40 minutos. Dejá enfriar completamente.

Cortá el bizcochuelo en tres discos iguales para obtener dos capas de relleno.

Untá una generosa capa de dulce de leche repostero sobre el primer disco. Colocá el segundo disco encima y repetí la operación con otra capa abundante de dulce de leche.

Cubrí con el tercer disco y decorá toda la superficie con más dulce de leche o con crema batida, según prefieras.