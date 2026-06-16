Las recetas de cocina tienen una reina y es esta torta de dulce de leche
La torta de dulce de leche, un clásico de la cocina argentina, se corona como la reina indiscutida de las recetas para celebraciones.
La torta de dulce de leche para cumpleaños es una de las recetas más queridas de la pastelería argentina. Con una miga suave, abundante relleno y una decoración irresistible, se convierte en la protagonista perfecta de cualquier festejo, conquistando a grandes y chicos con cada porción. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta torta destaca por sus dos generosas capas de dulce de leche que aportan cremosidad y un sabor inconfundible. Prepará una torta ideal para cumpleaños, fácil de hacer y con un resultado espectacular.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Pastelería argentina
Ingredientes
- 4 huevos
- 200 gr de azúcar
- 200 gr de harina leudante
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 800 gr de dulce de leche repostero
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregá la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporá la harina y mezclá suavemente.
- Volcá la preparación en un molde de 22 cm previamente enmantecado y horneá durante 35 a 40 minutos. Dejá enfriar completamente.
- Cortá el bizcochuelo en tres discos iguales para obtener dos capas de relleno.
- Untá una generosa capa de dulce de leche repostero sobre el primer disco. Colocá el segundo disco encima y repetí la operación con otra capa abundante de dulce de leche.
- Cubrí con el tercer disco y decorá toda la superficie con más dulce de leche o con crema batida, según prefieras.
- Llevá a la heladera durante 1 hora antes de servir para que la torta tome mejor consistencia.