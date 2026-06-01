¡No te compliques! En solo 3 pasos prepará una torta invertida de banana increíble
Transforma tu cocina con esta receta exprés de torta invertida de banana, un postre casero que te encantará.
La torta invertida de banana es una de las recetas más deliciosas para aprovechar esta fruta y convertirla en un postre casero lleno de sabor. Su combinación de bananas caramelizadas y un bizcocho tierno y esponjoso la convierte en una opción perfecta para acompañar el desayuno, la merienda o una sobremesa especial. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta torta destaca por su sencillez y por el atractivo aspecto que adquiere al desmoldarla. Prepararás una versión fácil y con pocos ingredientes, logrando un resultado increíble y lleno de aroma.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 200 g de harina común
- 100 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Cubrí la base de un molde con una fina capa de azúcar y acomodá las bananas cortadas en rodajas.
- Batí los huevos con el resto del azúcar, agregá la manteca derretida y luego incorporá la harina junto con el polvo de hornear hasta obtener una mezcla homogénea.
- Volcá la preparación sobre las bananas y horneá durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá reposar 10 minutos, desmoldá cuando aún esté tibia y serví.