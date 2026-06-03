En solo cinco pasos prepará esta torta matera y lucite para la hora del mate
Descubre una de las mejores recetas de la cocina argentina: una torta matera esponjosa y casera, perfecta para acompañar cada ronda de mate.
La torta matera es una de las recetas más tradicionales de la repostería argentina, perfecta para acompañar unos buenos mates en cualquier momento del día. Su preparación sencilla, su textura esponjosa y su sabor casero la convierten en una opción ideal para compartir en familia o con amigos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, esta torta ocupa un lugar especial por su simplicidad y por la facilidad con la que se prepara. Seguí el paso a paso y disfrutá de una torta tierna y deliciosa utilizando pocos ingredientes y sin dificultades.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 250 g de harina leudante
- 100 ml de aceite
- 150 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina leudante y mezclá hasta lograr una preparación homogénea.
- Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.
- Horneá durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar unos minutos, desmoldá y serví acompañada de unos mates.