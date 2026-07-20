El thriller de Netflix de 6 episodios que pocos conocen y que conquistó a los amantes del misterio

Entre las producciones británicas que pasaron algo desapercibidas en su estreno, esta serie británica merece una segunda oportunidad. Estrenada en 2018 y disponible en Netflix, Requiem es un thriller de solo 6 episodios que combina un misterio con una atmósfera inquietante y un marcado componente psicológico.

La miniserie de Netflix que mezcla misterio y terror psicológico Netflix La historia sigue a Matilda Gray, una talentosa violonchelista londinense cuya vida cambia por completo tras la repentina muerte de su madre. Mientras revisa sus pertenencias descubre un conjunto de recortes periodísticos vinculados con la desaparición de una niña ocurrida más de veinte años atrás en un pequeño pueblo de Gales. Convencida de que ambos hechos esconden una conexión, decide viajar hasta ese lugar para reconstruir un rompecabezas que parece tocar muy de cerca su propia historia.

Acompañada por su amigo Hal, Matilda se enfrenta a una comunidad que recibe con desconfianza cualquier intento de reabrir viejas heridas. A medida que aparecen nuevos indicios, también surgen dudas sobre su identidad y sobre los secretos que rodean a quienes la criaron.

Con solo 6 episodios, uno de los mayores aciertos que tiene Requiem es la forma en la que combina el thriller detectivesco con elementos del terror psicológico y un aire sobrenatural que siempre va sembrando duda sobre lo que sucede en pantalla. La crítica destacó que la ficción funciona tanto como una historia de misterio con ecos del universo de David Lynch, así como un estudio de personaje centrado en el duelo, la identidad y la memoria.

Mirá el tráiler de la serie Una de las fortalezas de la serie reside en el trabajo de Lydia Wilson, quien interpreta a Matilda, como una joven capaz de transmitir fragilidad y determinación mientras todo lo que creía saber de su familia comienza a desmoronarse. También recibió elogios el elenco secundario, integrado por Joel Fry, James Frecheville, Brendan Coyle, Claire Rushbrook, Richard Harrington, Joanna Scanlan y Bella Ramsey, conocida por su papel de Ellie en la serie The Last of Us, que aquí interpreta a la joven Matilda.