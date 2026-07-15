Este thriller de 10 episodios es uno de los mejores de los últimos años y está en streaming

Esta serie de 2024 es un thriller de espionaje con una historia atrapante y actuaciones de primera. Está disponible en Disney Plus.

Si buscás un thriller sólido y adictivo, de esos que te dejan con ganas de más después de cada capítulo, no te podés perder esta serie disponible en Disney Plus. Hablamos de El chacal (The Day of the Jackal), la nueva adaptación de la novela de Frederick Forsyth, que ya contaba con dos adaptaciones: una de 1973 y otra de 1997 con Richard Gere y Bruce Willis.

Esta nueva propuesta toma la premisa original y la traslada al presente con una historia del gato y el ratón que mantiene la tensión psicológica y una buena cuota de acción.

El juego entre cazador y presa es el verdadero motor de El chacal Eddie Redmayne protagoniza la nueva versión de El Chacal. Foto: Disney+ La serie sigue la vida de un implacable asesino a sueldo, interpretado por Eddie Redmayne, que opera bajo el anonimato absoluto. Tiene la habilidad de cambiar de identidad en un abrir y cerrar de ojos y decide aceptar un encargo que promete ser el último de su carrera. Fuera de su profesión, mantiene la fachada de un pacífico hombre de negocios casado con Nuria (Úrsula Corberó), con quien vive en una lujosa finca en el campo español sin que ella sospeche su verdadera identidad.

Pero la verdadera trama se dispara cuando ejecuta un espectacular asesinato de larga distancia en Alemania. El evento enciende las alarmas en el MI6 británico. Allí Bianca (Lashana Lynch), una tenaz y obsesiva oficial de inteligencia, comienza a investigar el caso para tratar de descubrir la identidad del tirador. Esto desata un emocionante juego del gato y el ratón a través de toda Europa.

Lashana Lynch interpreta a Bianca Pullman, una agente del MI6. Disney+ El actor Eddie Redmayne, quien ganó el Oscar a Mejor actor por La teoría del todo, es una de las razones de que la propuesta funcione. Su actuación en El chacal rompe por completo esa imagen de chico tierno al que nos tenía acostumbrados para transformarse en un hombre gélido, magnético y meticuloso. Su capacidad de adoptar cualquier identidad dentro de la historia, cambiando acentos y usando prótesis para cambiar de apariencia no hacen más que sumar a su increíble transformación.