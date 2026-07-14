Tras la muerte de Sam Neill, esta película en Prime Video demuestra por qué era un actor irrepetible

La muerte de Sam Neill a los 78 años tomó por sorpresa a fanáticos e integrantes de la industria del entretenimiento por igual. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Neill es de esas figuras que supo moverse con la misma naturalidad entre los grandes éxitos de Hollywood y el cine de autor. Aunque para millones de espectadores siempre será el doctor Alan Grant de Jurassic Park, hay una película neozelandesa donde aparece despojado de cualquier heroísmo y encuentra uno de los personajes más conmovedores de su carrera.

La película es Cazando salvajes (Hunt for the Wilderpeople), estrenada en 2016 y dirigida por Taika Waititi , algún tiempo antes que el realizador se lanzara a la conquista de Hollywood con títulos como Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit. Hoy, a la luz de la despedida de Neill, esta película disponible en Prime Video funciona como un recordatorio de por qué se fue uno de los grandes de la actuación.

La historia sigue a Ricky Baker, un ingenioso y rebelde niño huérfano de la ciudad obsesionado con la cultura del hip-hop. Tras pasar por numerosos hogares de acogida, los servicios sociales lo trasladan a vivir con una nueva y peculiar familia en una remota granja de la campiña neozelandesa. Allí es recibido con los brazos abiertos por la cariñosa tía Bella, pero se topa con el carácter huraño y distante del tío Hec.

Cuando una tragedia inesperada amenaza con enviar a Ricky de regreso a un centro de menores, el joven decide huir hacia el denso e inexplorado bosque nativo. El tío Hec se adentra en la naturaleza para rescatarlo, dando inicio a una convivencia forzada entre dos personalidades totalmente opuestas.

La situación se complica de forma disparatada cuando las autoridades confunden la desaparición de ambos con un secuestro. Pronto, una trabajadora social obsesiva y la policía local inician una masiva e hilarante cacería humana por toda la isla. Mientras esquivan a las fuerzas de la ley, cazadores y los peligros propios de la selva, Ricky y Hec se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y trabajar en equipo para sobrevivir.

Taika Waititi y Sam Neill construyen una dupla inolvidable

Sam Neill interpreta a Hec, un hombre taciturno, frío y solitario que prefiere estar en contacto con la naturaleza salvaje antes que con las personas. A su lado, Julian Dennison interpreta a Ricky como un adolescente desafiante que esconde un profundo miedo al rechazo, amparándose bajo la fachada de un "chico malo". Aunque la trabajadora social lo define como un "delincuente juvenil", en realidad es un chico profundamente incomprendido, creativo, fanático de componer haikus y con una gran necesidad de afecto y pertenencia.

Considerada una de las mejores películas neozelandesas de los últimos años, el director Taika Waititi hace lo que mejor sabe hacer y es desplegar ese humor tan caótico y lúdico que tanto lo caracteriza. Es emotiva, inteligente y conmovedora y está muy narrada y actuada.

Seguramente no será la película más recordada de la filmografía de Sam Neill, pero sí uno de sus trabajos menos valorados. Porque es su capacidad de transmitir humanidad, incluso detrás de los personajes más reservados lo que recuerda por qué fue un gran actor. Cazando salvajes tiene 93 minutos de duración y se encuentra disponible en Prime Video.