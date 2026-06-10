Ganó el Oscar y sigue siendo una de las películas más originales que encontrarás en streaming

Las películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial suelen enfocarse en el costado más oscuro del conflicto, recurriendo al drama para retratar sus consecuencias. Sin embargo, algunas producciones encuentran formas diferentes de abordar ese período histórico, utilizando el humor, la ternura y la mirada de sus personajes para hablar de temas mucho más complejos.

Estrenada en 2019, Jojo Rabbit es una de esas excepciones. Dirigida por Taika Waititi y disponible en Disney Plus , la película narra una historia original y emotiva para reflexionar sobre el fanatismo, los prejuicios y la empatía.

La historia sigue a Johannes "Jojo" Betzler, un niño alemán que vive durante los últimos años del régimen nazi. Convencido de las ideas que le han inculcado desde pequeño, Jojo tiene un amigo imaginario bastante particular: una versión caricaturesca de Adolf Hitler que lo acompaña en sus aventuras y decisiones.

Todo cambia cuando descubre que su madre está escondiendo a una joven judía en su propia casa. A medida que comienza a conocerla, esas creencias y certezas con las que creció empiezan a tambalearse. De esta forma la película plantea una historia sobre la amistad, la pérdida de la inocencia y la capacidad de cuestionar aquello que parecía incuestionable.

La película cuenta con las actuaciones de Scarlett Johansson , Sam Rockwell y el propio Waititi, quien encarna la versión ficticia de Adolf Hitler que vive en la mente del pequeño Jojo. El personaje del niño protagonista está a cargo de Roman Griffin Davis junto a Thomasin McKenzie en el rol de Elsa.

La película se basa en la novela El cielo enjaulado (Caging Skies) de Christine Leunens. A diferencia de la cinta, el libro es un drama oscuro y psicológico que carece por completo de humor, y el personaje del Hitler imaginario no existe en la obra escrita; fue un agregado total de la mente de Waititi.

Fiel a su estilo rebelde, el realizador y actor neozelandés no realizó ninguna investigación histórica para interpretar a Hitler. Explicó que no quería darle el respeto de una caracterización precisa, ya que el personaje es solo una versión distorsionada nacida de la imaginación de un niño de 10 años.

Mirá el tráiler de la película disponible en Disney Plus

Jojo Rabbit (2019) - tráiler oficial

Muchos compararon el apartado visual de la cinta con las películas de Wes Anderson, gracias a su estética vibrante y colorida, que refleja cómo Jojo vive su vida. Sin embargo, a medida que la guerra avanza y el pequeño protagonista comienza a enfrentarse con la realidad, los colores se apagan y el diseño de producción se vuelve gris y caótico.

La recepción fue mayoritariamente positiva. En Rotten Tomatoes mantiene un 81% de aprobación de la crítica y un 94% de valoración de la audiencia, algo que refleja que es una historia que logró ganarse el corazón del público con su historia dramática y emotiva.

Además, recibió seis nominaciones al Oscar y ganó la estatuilla a Mejor Guion Adaptado para Taika Waititi. También fue reconocida por organizaciones como los BAFTA y los Writers Guild Awards.

Al día de la fecha, Jojo Rabbit sigue destacándose por esa capacidad para encontrar humanidad en medio de uno de los períodos más oscuros de la historia. Con sus 108 minutos de duración, esta película disponible en Disney Plus tiene algo para decir y merece un lugar en tu lista.