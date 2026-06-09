La serie oculta de Prime Video que reimagina un clásico de la literatura francesa

Desde hace algún tiempo, la pantalla chica ha recuperado la tradición del cine a la hora de adaptar grandes clásicos de la literatura . De ahí que muchas ficciones caen en el desafío de mantenerse fiel a la obra, mientras buscan modernizar parte de su historia.

Una de las pocas series que logró este equilibrio es Los Mosqueteros (The Musketeers), la notable propuesta de la BBC estrenada en 2014 que hoy se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video . Esta versión británica le devolvió la frescura y la ligereza inteligente a la inmortal novela de Alejandro Dumas , consolidándose como una opción ideal para quienes buscan evadirse con narrativa de alta calidad.

La trama nos traslada a la convulsa París del siglo XVII. Allí, un joven y temperamental D'Artagnan busca vengar la muerte de su padre, un camino que lo cruza de forma inevitable con los tres mosqueteros más hábiles del Rey Luis XIII: Athos, Porthos y Aramis. Juntos forman una guardia de élite encargada de proteger a la corona de constantes conspiraciones internas y externas.

La serie está basada en los personajes de la novela clásica Los Tres Mosqueteros, pero toma algunas libertades creativas. Más que adaptar fielmente la trama original, utiliza a los personajes y el universo creado por Dumas para construir historias nuevas y ampliar sus relaciones.

El elenco está conformado por Tom Burke (Leyendas), quien interpreta a un Athos melancólico; Santiago Cabrera aporta un carisma magnético como Aramis, Howard Charles le da a Porthos una fuerza llena de nobleza, y Luke Pasqualino encarna la evolución ideal de D'Artagnan. Además, la presencia del gran Peter Capaldi como el Cardenal Richelieu, lo convierte en un villano capaz de gran manipulación psicológica.

Los Mosqueteros es que nunca intenta ser una reconstrucción histórica rígida. Su propuesta se acerca más a una aventura de capa y espada moderna, con secuencias de acción bien logradas, personajes carismáticos y un ritmo mucho más cercano al entretenimiento contemporáneo que al drama histórico tradicional. También entiende que el atractivo principal está en la química entre sus protagonistas. La amistad, las rivalidades y el humor entre los cuatro mosqueteros terminan siendo tan importantes como las conspiraciones políticas.

Mirá el tráiler de la serie

Los Mosqueteros (2014) - Trailer oficial

Por momentos recuerda a series como Merlin o Robin Hood, producciones británicas que apostaban por la diversión sin complejos. De hecho, muchos fanáticos han destacado ese equilibrio entre aventura, romance y acción como uno de sus mayores atractivos

La crítica tuvo opiniones divididas durante sus primeros episodios, pero con el tiempo la serie encontró una base sólida de seguidores. En Rotten Tomatoes mantiene una recepción mucho más positiva entre el público, mientras que muchos destacan el carisma del elenco, las secuencias de combate y el tono aventurero que rara vez se ve en la televisión actual.

Si buscas una serie que combine aventura, acción e intriga política, Los Mosqueteros es una opción ideal. Los 10 episodios de la ficción se encuentran disponibles en Prime Video.