Viajar a Río de Janeiro en julio: lo que nadie te cuenta del invierno

El invierno en Río de Janeiro cambia las reglas del juego. Viajar a esta ciudad en julio requiere preparación especial. El clima tropical se transforma y ofrece una experiencia diferente a la del verano.

Las temperaturas en esta época del año son templadas y agradables. Los días registran menos lluvias y la humedad del ambiente baja de forma notable.

Esto genera las condiciones ideales para realizar caminatas largas. Es uno de los momentos más cómodos para recorrer las avenidas principales.

La baja humedad mejora la visibilidad hacia el Cristo Redentor. El Pan de Azúcar también se observa nítido gracias a los cielos despejados.

Las tardes son más cortas y los hermosos atardeceres llegan temprano. Es necesario incluir abrigos livianos en la maleta para usarlos durante la noche.

El agua del mar se siente bastante fresca en esta temporada. De hecho, la temperatura del océano baja más que en los meses de verano.

Las playas favoritas de los visitantes siguen siendo Ipanema y Copacabana. Praia Vermelha, Joatinga y Leme completan la lista de lugares preferidos por todos.

Resulta mejor aprovechar las primeras horas de la mañana para los miradores. La luz del sol matutino permite tomar fotografías con excelente nitidez y color.

Conserva los paseos en barco para los días con mejor pronóstico. El viento del Atlántico puede alterar las rutas si el tiempo cambia de repente.