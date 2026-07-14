Walmart bajó de precio el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB: cuánto ahorrás si lo importás

El gigante de retail Walmart rebajó el precio del Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB, pero la importación a Argentina aún requiere considerar costos logísticos e impositivos.

Walmart vuelve a sacudir el mercado tecnológico al posicionar el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en el centro de las comparaciones de precios, abriendo un fuerte debate entre los usuarios de Argentina sobre si conviene o no importar este dispositivo.

Este celular se consolida como uno de los modelos más avanzados y vigentes de la firma surcoreana. Es la opción ideal para quienes buscan un teléfono de alta gama diseñado para la fotografía profesional, la productividad extrema, el gaming de nivel competitivo, la edición de contenido en alta resolución y un uso intensivo en el día a día.

Las características del celular Galaxy S25 Ultra El rendimiento del celular es sobresaliente gracias a que está equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado por 12 GB de memoria RAM y unos generosos 512 GB de almacenamiento interno. Esta configuración de vanguardia prepara al smartphone para soportar multitarea pesada, correr los videojuegos móviles más exigentes y ejecutar de forma fluida todas las funciones nativas de inteligencia artificial de la marca.

El celular más avanzado de Samsung está de oferta en Walmart. Archivo En la plataforma de Walmart México, el Samsung Galaxy S25 Ultra se encuentra publicado a $19.399 pesos mexicanos (lo que equivale aproximadamente a $1.648.311 pesos argentinos). Si bien la tienda ofrece la posibilidad de financiarlo en hasta 24 cuotas sin interés de $808 pesos mexicanos, este beneficio está limitado exclusivamente a tarjetas emitidas en ese país. Al contrastar estos números con el mercado local, en Mercado Libre Argentina el mismo celular se comercializa en un rango que va desde los $2.000.000 hasta los $2.500.000 pesos, evidenciando una brecha de precio sustancial.

No te pierdas el video del Samsung Galaxy S25 Ultra Precauciones antes de comprar Sin embargo, antes de comprar, los usuarios argentinos deben contratar un servicio de courier privado o casillero internacional que reciba el paquete en el extranjero y lo envíe a Argentina de forma segura. El costo final de esta operación dependerá del tamaño, el peso del paquete y los correspondientes derechos de importación.