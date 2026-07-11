Este iPhone 16 Pro Max cuesta menos en Walmart: es reacondicionado pero en estado excelente

Una oportunidad única en el mercado de dispositivos reacondicionados premium sacude la web de Walmart México al publicar el iPhone 16 Pro Max a solo $15.849 pesos mexicanos.

Una forma de tener un buen celular sin gastar tanto es fijarnos en modelos reacondicionados. En Walmart México hay una oportunidad única por el iPhone 16 Pro Max, que está publicado por solo $15849 pesos mexicanos.

El iPhone 16 Pro Max parte de los 20603 pesos mexicanos y no suele estar en oferta. Eso hace que este reacondicionado de Walmart destaque más. Como explica la propia tienda, el celular no cuenta con accesorios, la salud de la batería está entre el 80 y el 100% y tiene un estado "Excelente". Y cuenta con un año de garantía.

El iPhone 16 Pro Max destaca por su pantalla con bordes ultra finos, su chip A18 Pro y un nuevo botón de control de cámara. El dispositivo exprime al máximo las funciones de Apple Intelligence y reproduce sin problemas aplicaciones exigentes.

La oferta de Walmart que llama la atención de los argentinos. Archivo Además, hay que agregar que tiene una pantalla de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion, un sistema de triple cámara que logra resultados sobresalientes tanto en fotografía como en video y una batería que promete hasta 33 horas de reproducción de video.

La oferta de Walmart Para comprar en Walmart México desde Argentina, debes contratar un casillero internacional, ya que no realiza envíos internacionales directos. El proceso requiere utilizar una dirección de entrega local en México que posteriormente reenvíe tu paquete al país.