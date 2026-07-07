La oferta flash de Walmart que hace furor para cambiar el celular

La cadena de Walmart lanzó una oferta que sorprende al mercado internacional. El Motorola S50 Neo se encuentra disponible por un precio inédito, generando furor entre quienes buscan cambiar su celular sin gastar una fortuna.

El celular tiene una pantalla de 6.4 pulgadas para disfrutar de imágenes nítidas, detalladas y definidas gracias a la resolución Super HD, que es un 13% mejor que las versiones anteriores.

Otra de las características que llama la atención es su batería de 4310 mAh, que ofrece la vida útil que necesitás para todo el día. Se puede cargar de forma inalámbrica y disfrutar de una experiencia mucho más cómoda. Además, cuenta con carga de batería rápida de 68W.

Vale la pena aprovechar esta oferta por el diseño, pantalla, apartado fotográfico, software y durabilidad del celular. Aunque su procesador y apartado de video no sean los más recomendados, aún así se puede aprovechar la bajada de precio.

Walmart publicó el celular por $3999 pesos mexicanos. Lo que supone un precio bajo para un celular de gama media.

Antes de realizar la compra, necesitás contratar un casillero internacional para obtener una dirección en México. Luego, asegurate de utilizar una tarjeta de crédito o débito autorizada para consumos internacionales, aunque también se puede pagar mediante PayPal.

Una vez que Walmart desapacha el producto, debes coordinar el tramo internacional. Luego, al ingresar al panel de tu courier, tenés que cargar el número de seguimiento que te dio Walmart. Por su parte, la empresa se encargará de los trámites aduaneros y deberás abonar el costo de envío y los impuestos correspondientes.