Dura 95 minutos y es uno de los thrillers más intensos que podés ver en Prime Video

Entre la enorme cantidad de películas que hay en las plataformas de streaming , es fácil que algunos títulos interesantes queden perdidos en el catálogo. Ese es el caso de este thriller psicológico lanzada en 2025 y que está disponible en Prime Video .

No siempre los remakes logran justificar su existencia, pero cuando aparece alguno que encuentra la forma de darle una nueva identidad a una historia conocida, vale la pena. Ese es el caso de Encerrado (Locked), la nueva versión de la película argentina 4x4, dirigida por Mariano Cohn y protagonizada por Peter Lanzani y Dady Brieva.

David Yarovesky, el responsable de títulos como Brightburn y Nightbooks, dirige esta versión que cuenta con las actuaciones de Bill Skarsgård y Anthony Hopkins .

Todo comienza con Eddie ( Bill Skarsgård ), un hombre que está atravesando un momento desesperante. No tiene dinero, su relación con la madre de su hija está completamente deteriorada y siente que se le cierran todas las puertas. En medio de esa situación, decide aprovechar la oportunidad que parece presentarse frente a él: una camioneta de lujo estacionada y aparentemente sin vigilancia.

Pero apenas entra al vehículo entiende que cayó en una trampa. Las puertas no se abren, las ventanas son irrompibles y cada intento de escapar resulta inútil. Del otro lado aparece William ( Anthony Hopkins ), el dueño del auto, que controla absolutamente todo desde la distancia y convierte el encierro en una especie de experimento donde busca impartir su propia idea de justicia.

A partir de ahí, la película se sostiene casi por completo en el ida y vuelta entre ambos personajes. Mientras Eddie intenta sobrevivir y encontrar una salida, William lo somete a distintas pruebas y aprovecha cada conversación para defender una visión del mundo marcada por el castigo, el orden y la responsabilidad individual. Esa discusión le da un peso extra a una historia que, en otras manos, podría haberse quedado únicamente en el suspenso.

Mirá el tráiler de este inquietante thriller

Gran parte del mérito está en sus protagonistas. Skarsgård pasa casi toda la película dentro del vehículo y transmite el desgaste físico y emocional de un personaje al límite. Hopkins, por su parte, demuestra una vez más que no necesita demasiado tiempo en pantalla para imponer presencia. Su voz y sus intervenciones alcanzan para convertir a William en un villano inquietante e impredecible.

Con Sam Raimi entre sus productores, Encerrado también encuentra espacio para algunos momentos de violencia bastante crudos y un suspenso que rara vez afloja. Puede que por momentos el discurso social resulte demasiado evidente, pero logra mantener al espectador pegado a la pantalla.

Con apenas 95 minutos de duración, Encerrado es una de esas películas ideales para quienes disfrutan de los thrillers de alto voltaje y las historias que sacan mucho provecho de una premisa sencilla. Si todavía no la viste en Prime Video, definitivamente merece una oportunidad.