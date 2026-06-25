Plantas: las cuatro suculentas que llenarán todo de flores y transformarán el hogar

Las suculentas se convirtieron en las reinas de la decoración de interiores y exteriores. Sus hojas carnosas funcionan como tanques de agua naturales, lo que las hace ultrarresistentes. Sin embargo, muchos asocian a estas plantas solo con tonos verdes o grisáceos.

Para romper con la monotonía, el mundo de la jardinería recomienda algunas variedades que no solo son fáciles de cuidar, sino que además regalan floraciones vibrantes para llenar de vida cualquier rincón.

Una de ellas es la alfombra rosa (Delosperma cooperi). Se trata de una especie rastrera perfecta para cubrir superficies. Aunque sus hojas son pequeñas, su fuerte son sus flores similares a margaritas en tonos fucsias y púrpuras intensos. Le encanta el sol directo.

La segunda recomendada es la Stapelia. Su estética exótica y sus tallos gruesos suelen confundirse con los de un cactus. El verdadero espectáculo llega con su floración: despliega unas flores gigantes en forma de estrella de mar, con patrones moteados y tonalidades que van del granate al rojizo.

Otra que despliega belleza es la Chumbera (Nopal u Opuntia). El clásico cactus de "paletas" planas y ovaladas. Es un sobreviviente del sol extremo que sorprende en su temporada de brotes con flores de gran tamaño en gamas amarillas, naranjas y rojas.

El cactus es una de las plantas que florece. Fuente: Shutterstock.

Por último, la Hoya, planta de cera. A diferencia de las anteriores, esta es una suculenta trepadora. Sus hojas son brillantes y rígidas, y sus flores parecen pequeñas obras de arte esculpidas en cera o porcelana. Se agrupan en ramilletes, son de tonos claros y muchas variedades desprenden una sutil fragancia dulce.

Los tres mandamientos para que no se mueran

Aunque son plantas de bajo mantenimiento, para asegurar su floración hay que respetar un sustrato aireado, drenaje obligatorio y retirar las flores que se vayan secando y las hojas dañadas.