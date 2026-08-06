Foo Fighters vuelve a la Argentina en febrero de 2027: cuándo salen las entradas

Foo Fighters confirmó su regreso a la Argentina y volverá a presentarse en el país el 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate , como parte de la gira mundial Take Cover Tour . La banda liderada por Dave Grohl ofrecerá así su quinta presentación en suelo argentino, en un espectáculo producido por DF Entertainment que contará con la banda mendocina Usted Señálemelo y Pacifica como invitados.

El anuncio llegó pocos meses después del lanzamiento de Your Favorite Toy , el duodécimo álbum de estudio del grupo, trabajo que dio inicio a una nueva etapa artística y que ahora será presentado en vivo ante el público argentino junto a los clásicos que marcaron la historia de la banda.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access . La preventa para clientes Macro Visa comenzará el martes 11 de agosto a las 10 , mientras que la venta general se habilitará el miércoles 12 de agosto , también desde las 10.

Como parte de Concert Week , la iniciativa impulsada por DF Entertainment para acercar beneficios a los fanáticos de la música en vivo, quienes compren durante la preventa podrán acceder a nueve cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar el stock disponible. Finalizada esa promoción, continuará el beneficio de seis cuotas sin interés para clientes Macro Visa.

La visita de 2027 representará el quinto recital de Foo Fighters en la Argentina. La relación entre la banda y el público local comenzó en 2012 , durante el Quilmes Rock realizado en River Plate. Luego llegaron las presentaciones en el Estadio Único de La Plata en 2015, el Estadio Vélez en 2018 y el recordado cierre de Lollapalooza Argentina 2022 .

Con el paso de los años, el grupo consolidó una de las comunidades de seguidores más numerosas de la región, convirtiendo cada visita en un acontecimiento para el rock internacional.

El Take Cover Tour y el nuevo álbum

La gira Take Cover Tour comenzó el 10 de enero de 2026 en León, México, y continuará recorriendo América del Norte, Europa, Oceanía y Sudamérica hasta 2027. El espectáculo propone un formato que combina la intensidad de un set eléctrico con un segmento acústico, permitiendo recorrer distintas etapas de la carrera del grupo. Además de los éxitos más conocidos, cada concierto incorpora versiones especiales, canciones poco habituales y temas que llevaban años sin formar parte de sus presentaciones.

Una nueva cita con el rock en Buenos Aires

Con más de tres décadas de trayectoria, Foo Fighters volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que combinará clásicos, nuevas canciones y el recorrido de una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo.

El recital del 25 de febrero de 2027 en River Plate marcará un nuevo capítulo en la historia del grupo con la Argentina, donde volverá a compartir escenario con miles de fanáticos que acompañan a la banda desde su primera visita y con una nueva generación de seguidores que podrá vivir por primera vez la experiencia de verla en vivo.