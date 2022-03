La historia del recital en el que Dave Grohl, guitarrista de Foo Fighters, se decepcionó del público Argentino

El fin de semana tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro el Lollapalooza Argentina 2022, y entre los múltiples artistas que se presentaron, uno de los platos más fuertes fue el show de la banda de rock Foo Fighters, fundada en Seattle, Estados Unidos en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y Scream.

En su presentación, que fue uno de los últimos shows de este evento, la banda liderada por Dave Grohl dio cátedra con un show compacto que transitó todas sus épocas. En más de dos horas, ofrecieron un espectáculo donde hicieron gala de su extenso repertorio y su talla de banda legendaria de estadio. En la primera parte, "Times likes these", "Learn to fly", "Breakout", "This is a call", además de la infaltable "All my life" se sumaron a un puñado de temas de Medicine at midnight, su último disco publicado a principios de 2021.

La de Foo Fighters fue una de las presentaciones más fuertes de esta edición

Lo curioso es que, el baterista y fundador de la banda había prometido no presentarse nunca más en nuestro país, pero ¿por qué razón?

El baterista fue gran participe de Nirvana en sus momentos de mayores éxitos, el magnum opus de Kurt Cobain. Durante este periodo, en 1991, publicaron el disco Nevermind, uno de los más aclamados en la historia del rock internacional, titulo que sabe cargar con mucho orgullo. Justamente en la gira por este disco, Nirvana se presentó en nuestro país en 1992 en el estadio de Velez Sarsfield.

Nevermind es uno de los discos más populares de la historia del rock

En esta presentación se esperaba que la banda tocará los temas más candentes, como por ejemplo Smells Like Teen Spirit, canción principal y más popular del disco antes nombrado, aunque nadie esperaba lo que pasaría.

Los teloneros elegidos por la banda, una parte importante en la mayoría de los espectáculos de este estilo fueron Los Brujos por parte local y Calamity Jane, que acompañaba a la banda en sus presentaciones y estaba compuesta solamente por mujeres. Esto fue lo que no le gustó al público local, que al momento de disfrutar de la banda telonera decidió agredir a las mujeres que estaban en el escenario tirándoles piedras, monedas y hasta pilas, sin contar insultos y abucheos.

Kurt Cobain se presentó solamente una vez en nuestro país

Esto afectó tanto a la banda que el show dado para el primitivo público local fue el último que dieron en toda su historia.

La banda estaba compuesta solamente por mujeres

Esto no pasó desapercibido para Kurt Cobain, cantante de Nirvana, que en principio decidió cancelar el show, pero sabiendo la violencia que podía causar si tomaba esta medida decidió tomar otro curso. La banda se presentó pero no como esperaba el público: priorizó temas de Incesticide, un disco que saldría recién dos meses después del concierto, por lo que nadie conocía los temas. También omitió el hit más importante Smells Like Teen Spirit, luego de amagar con el arranque de este tema varias veces, jamás terminaron tocándolo. Esta fatídica presentación, fue clasificada como la peor de la banda en todos sus años de duración.

Este sería el único recital que logró dar la banda internacional en Argentina, que se disolvió poco tiempo después. El cantante recordó sobre el recital en el libro Nirvana: The Chosen Rejects: "Durante todo el set, toda la audiencia tiraba dinero y todo de sus bolsillos, barro y piedras, simplemente arrojándolos. Finalmente, las chicas se echaron a llorar. Fue terrible, una de las peores cosas que vi en mi vida, tanta masa de sexismo a la vez".

Es por esta presentación que muchos dicen que los integrantes de la banda decidieron nunca más tocar en Argentina hasta el punto de prometerlo. Por suerte, esto no fue así. Dave Grohl volvió a tocar en Argentina en 2012, 2015 y 2018, siempre con Foo Fighters, la misma banda con la que tocó este año en el cierre de una esperadísima edición de Lollapalooza, y artistas como el antes mencionado Dave Grohl pueden volver a brindar un show en nuestro país entendiendo el paso del tiempo y el cambio del público. Fue tanto el cariño recibido por el músico que hasta aceptó un regalo de parte del público en esta presentación del Lollapalooza: un cuadro que lo tenía a él como protagonista.

"Ustedes están locos. Esto es increíble", fue lo primero que atinó a decir Dave. "¿Quién lo pintó?, preguntó mirando a la horda de 100 mil espectadores que presenciaban el recital. Así fue como pudo identificar al artista, quien fue invitado a pasar al backstage. "Sos un maldito Picasso", bromeó Grohl, quien tomó el cuadro y lo dejó sobre el escenario durante lo que restaba del concierto.