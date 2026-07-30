El show Ecos de Soda Stereo llegó a la prensa internacional: cómo reaccionaron ante la propuesta argentina

El show de Soda Stereo recibió un reconocimiento de la revista especializada, que destacó su propuesta escénica y su expansión internacional.

El espectáculo Soda Stereo ECOS recibió un nuevo reconocimiento internacional en la antesala de su desembarco en Estados Unidos. La revista Forbes publicó un artículo dedicado a la producción, en el que destacó su propuesta escénica y tecnológica, mientras el show se prepara para iniciar una gira por distintas ciudades norteamericanas durante septiembre.

En su publicación, la revista definió a Soda Stereo como una de las bandas más importantes de la música latinoamericana y señaló: "Considerados por muchos como los Beatles de Latinoamérica, Soda Stereo se encuentra en plena gira mundial con una propuesta vanguardista".

La nota también remarca que ECOS reimagina el legado del grupo mediante una experiencia en vivo que vuelve a reunir sobre un mismo escenario a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti gracias al uso de tecnología de vanguardia.

La revista Forbes hizo una reseña del show Ecos de Soda Stereo. Captura Forbes Un espectáculo que continúa su expansión internacional El reconocimiento de Forbes coincide con una nueva etapa para la producción, que en septiembre llegará por primera vez a Estados Unidos. La gira incluirá funciones en Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York y Miami, ampliando el recorrido internacional de un espectáculo que busca revivir la historia y el repertorio de Soda Stereo a través de una propuesta audiovisual.

Según destacó la publicación, ECOS representa una experiencia innovadora que combina música y tecnología para reconstruir la presencia de los tres integrantes de la banda sobre el escenario.