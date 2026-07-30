Demolieron el histórico Teatro Bar Los Angelitos, fundado por el Flaco Suárez

El emblemático lugar que reunía a diferentes artistas estaba ubicado en pleno centro y en las últimas horas se confirmó su demolición.

El histórico Teatro Bar Los Angelitos, que fue fundado por Ernesto Flaco Suárez, fue demolido y la noticia sorprendió. Durante años fue el lugar de encuentro de diferentes artistas locales y había cerrado durante la pandemia de Covid-19.

El emblemático lugar que se encontraba ubicado en La Rioja y Buenos Aires, ciudad de Mendoza, recibió a artistas de renombre como lo son Ernesto Suárez, Daniel Quiroga, Marcelo Lacerna, Sandra Viggiani, entre otras figuras locales que le dieron vida al sitio junto al color del público.

Fue sin duda alguna un espacio muy importante para la cultura mendocina. La noticia de la demolición la dio a conocer la periodista Cecilia Ranua a través de sus redes sociales y la información se viralizó.

Demolieron el Teatro Bar "Los Angelitos", lugar emblemático de Mendoza "Demolieron lo que fue el café "Los Angelitos". ¿Lo recuerdan? Rioja y Buenos Aires. Esta publicación generó la inmediata reacción de los usuarios, quienes contaron que tuvieron la posibilidad de asistir en su momento.