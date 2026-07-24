Jorge Suárez y Facundo Arana vuelven al Multiteatro con "Visitando al Sr. Green": todos los detalles
El clásico teatral regresará con una renovada producción encabezada por Jorge Suárez y Facundo Arana. Cuándo y dónde ver la obra.
La reconocida obra Visitando al Sr. Green, escrita por Jeff Baron, volverá a la cartelera porteña con una nueva versión protagonizada por Jorge Suárez y Facundo Arana, bajo la dirección de Santiago Doria.
Una historia sobre el encuentro y la empatía
La obra sigue la historia de Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras protagonizar un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, un viudo que vive solo, recibe una condena judicial que lo obliga a visitarlo una vez por semana durante seis meses para ayudarlo en las tareas cotidianas.
Lo que comienza como una obligación impuesta por la Justicia enfrenta a dos hombres separados por la edad, las costumbres y formas muy diferentes de entender la vida. Con el paso del tiempo, esos encuentros transforman la relación entre ambos y dan lugar a un vínculo inesperado que pone a prueba sus prejuicios, sus convicciones y su manera de relacionarse con los demás.
Humor y emoción en una nueva puesta
Dirigida por Santiago Doria, la nueva versión recupera la esencia de una obra que combina momentos de humor con escenas de profunda sensibilidad. A través de la historia de sus protagonistas, la pieza aborda temas como la amistad, la soledad, la familia, la empatía y la aceptación, invitando al público a reflexionar sobre la importancia de escuchar al otro y abrirse a nuevas perspectivas.
La producción general está a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.
Cuándo se estrena y dónde conseguir las entradas
"Visitando al Sr. Green" se estrenará el 9 de septiembre en el Multiteatro, donde ofrecerá funciones de miércoles a domingo. Los tickets ya pueden adquirirse a través de Plateanet y también en la boletería del teatro.