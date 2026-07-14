Soda Stereo ECOS llegó a Times Square antes de su gira por Estados Unidos

El show homenaje dedicado a Soda Stereo brilló en una de las pantallas más emblemáticas de Nueva York.

Soda Stereo ECOS sumó un nuevo hito en su recorrido internacional al aparecer en una de las pantallas más emblemáticas de Times Square, en el corazón de Nueva York. La imagen del espectáculo homenaje a la histórica banda argentina se exhibió en uno de los espacios publicitarios más reconocidos del mundo, como antesala de la gira que realizará por distintas ciudades de Estados Unidos durante septiembre.

La presencia en Times Square llega en un contexto marcado por el clima futbolero internacional y acompaña la expansión de una producción que ya convocó a casi 400.000 espectadores y continúa agregando funciones tanto en Argentina como en el exterior.

Ecos Soda Stereo en Nueva York. Gentileza La gira llegará a Estados Unidos en septiembre Tras completar una nueva serie de presentaciones en el país, Soda Stereo ECOS iniciará un recorrido por Estados Unidos que incluirá funciones en ciudades como San José, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York y Miami.

La gira forma parte de una nueva etapa internacional para el espectáculo, que luego continuará durante noviembre con presentaciones en Centroamérica y un cierre previsto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Cuándo serán las últimas funciones de ECOS en Buenos Aires Antes de comenzar el tour internacional, Soda Stereo ECOS continuará presentándose en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las últimas funciones confirmadas serán los días 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto, mientras que el 21 de agosto el espectáculo llegará al Arena Maipú de Mendoza.