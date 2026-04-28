Reconciliación bomba: qué pareja de famosos decidió volver a apostar al amor tras una fuerte crisis
Juan Etchegoyen dio a conocer la reconciliación menos pensada. Según detalló el periodista, los protagonistas de esta historia se extrañaban mucho.
Una historia que parecía terminada volvió a encenderse en silencio. Dos figuras muy conocidas, con pasado en común y una ruptura que había dado que hablar, habrían decidido darse una nueva oportunidad.
La primicia fue dada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde introdujo el tema con misterio: "Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático bomba porque se trata de dos famosos que se han reconciliado".
Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live
Según detalló el conductor, la información le llegó semanas atrás y logró confirmarla con el entorno cercano de la protagonista: "Hace unos veinte días me llegó esta información que la he podido confirmar con el círculo íntimo de ella. La famosa de la pareja es cantante y el famoso futbolista".
Fue entonces cuando el periodista reveló: "Estoy en condiciones de contarles que se han reconciliado a un año de la separación, Magui Olave y Matías Suárez. La cantante y el futbolista están juntos de nuevo".
De acuerdo a lo que trascendió, la decisión de recomponer el vínculo estuvo marcada por la distancia que sintieron durante este tiempo. "Me cuentan que han decidido volver a ser pareja después de extrañarse. Ellos habían tenido una fuerte crisis después de tanto tiempo juntos y habían decidido asumir la ruptura y separarse pero volvieron y están amándose más que nunca", agregó el comunicador.
"Ellos tienen dos hijos y me dicen que esta vuelta vino con todo y en cualquier momento los veremos en eventos confirmando esto que te estoy adelantando", cerró diciendo Juan Etchegoyen.