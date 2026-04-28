De qué trata la única película de Adolfo Aristarain en la que Ricardo Darín habla inglés y nunca estrenó en Argentina

El cine nacional está de luto tras la partida de Adolfo Aristarain a los 82 años, un hombre que supo retratar la ética y la calle como pocos. Sin embargo, detrás de sus éxitos consagrados, existe una pieza que el realizador prefirió dejar en el subsuelo de lo desconocido: The Stranger.

Se trata de una película de 1987 que marcó el desembarco técnico del cineasta en Hollywood, grabada íntegramente en Argentina pero con la mirada puesta en el mercado norteamericano. El film se convirtió en un objeto de culto, no solo por ser el único que Aristarain no escribió, sino por mostrar a un Ricardo Darín hablando en inglés antes de su consagración mundial.

La trama se inscribe en el policial de suspenso que dominaba la época, al mejor estilo de los clásicos de Brian De Palma. La protagonista, Bonnie Bedelia, interpreta a una mujer que despierta en una clínica sin recordar quién es. A través de flashbacks en blanco y negro, empieza a reconstruir una historia de corrupción y violencia.

Ricardo Darín interpretó a un detective en "The Stranger", una de sus pocas incursiones en el cine hablado en inglés.

En esas visiones aparece un joven Darín en la piel de Clark Whistler, un detective de narcóticos que enamora a la protagonista. Lo más bizarro es que, al igual que casi todo el elenco local, Ricardo fue doblado por otra persona, lo que termina por completo con cualquier rastro de su identidad sonora original.

portada ricardo darin Aunque actúa Darín, el director renegó del film durante años y evitó que se proyectara en el circuito comercial de nuestro país. Archivo MDZ

Aristarain nunca quedó conforme con el resultado final de esta película y evitó que se estrenara en salas argentinas. Para el director, este trabajo representó una anomalía en su carrera: fue el único film rodado en una lengua que no era la suya y bajo las reglas de una industria que siempre miró con recelo. Incluso para Darín, esta fue una de esas escasas experiencias con el cine estadounidense que hoy recuerda con distancia.

the stranger ricardo darin (2) Bonnie Bedelia protagonizó la película de Aristarain meses antes de filmar la icónica "Duro de matar". Captura de película

El elenco era una verdadera selección nacional: Federico Luppi, Cecilia Roth y Arturo Maly acompañaron esta aventura que mezclaba el cine negro con el formato de las "buddy movies". Al final del día, con la partida de Adolfo, The Stranger deja de ser un tropiezo para convertirse en el último secreto de un icónico director.