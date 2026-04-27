Último adiós a Adolfo Aristarain: profundo dolor y las emotivas despedidas de los famosos

La noticia de la partida de Adolfo Aristarain sacudió de lleno al corazón de la cultura argentina. Apenas se confirmó el fallecimiento del prestigioso cineasta a los 82 años en Buenos Aires , las redes sociales se transformaron en un sentido muro de homenajes donde figuras del espectáculo, colegas y referentes artísticos dejaron en claro el inmenso vacío que deja el director de Tiempo de revancha.

Una de las primeras en volcar sus sentimientos fue Griselda Siciliani . A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una nostálgica postal de Aristarain en su hábitat natural: trabajando detrás de cámara. "Adolfo Aristarain. Gracias" , escribió, quien además decidió honrar su legado compartiendo un fragmento de una de las escenas más memorables de la mítica Martín (Hache), protagonizada por Cecilia Roth.

En la misma sintonía de conmoción, Dolores Fonzi utilizó sus plataformas para manifestar su pesadumbre. La talentosa actriz y directora resumió el sentir de toda la comunidad cinematográfica con un mensaje breve pero demoledor: “Qué pérdida más grande. QEPD”, acompañando sus palabras con un corazón negro en señal de luto.

dolores fonzi Dolores Fonzi se expresó en sus redes. IG @lolafonzi

Entre la ola de mensajes, destacó el relato íntimo de Celeste Cid, quien pintó de cuerpo entero cómo era estar bajo las órdenes del cineasta. Recordando su meticulosidad y pasión, la actriz reveló: “Tuve la suerte de ensayar con él una película hace muchísimos años, no me dejaba cambiar una palabra”. Con mucha emoción, Cid no dudó en definirlo como un "tipo genial", recordando con cariño que Aristarain se tomaba el tiempo de compartirle "cada plano que pensaba hacer".

celeste cid El emotivo recuerdo de Celeste Cid. IG @mcelestia

El abrazo de las instituciones y la cultura

El impacto de su obra cruzó todas las fronteras artísticas. El reconocido historiador Felipe Pigna también se sumó a las despedidas virtuales, sintetizando el agradecimiento de todo un país: "¡Hasta siempre, Adolfo Aristarain! Gracias por tanto".

felipe pigna Felipe Pigna se expresó en redes. IG @felipe.pigna

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado oficial para despedir al maestro y acompañar a su círculo íntimo. "Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor", expresaron desde la entidad.