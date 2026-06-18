El fiscal Marijuan pidió indagar al hermano de Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

Para el acusador público, el hermano del jefe de gabinete habría consignado datos falsos en sus presentaciones patrimoniales. La decisión quedó en manos del juez Daniel Rafecas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que Francisco, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea citado a declaración indagatoria por presuntamente haber presentado información falsa en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La medida se produce tras varios meses de análisis de documentación y de sucesivas rectificaciones realizadas por el propio funcionario. Para Marijuan, las inconsistencias detectadas no se limitan a diferencias en la valuación de bienes, sino que abarcan modificaciones reiteradas en los datos informados sobre su patrimonio, lo que genera dudas sobre la veracidad de la información presentada ante los organismos de control.

La causa se inició a partir de una denuncia que puso bajo la lupa la evolución patrimonial del legislador bonaerense desde su desembarco en la función pública. En ese contexto, la fiscalía impulsó diversas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, pedidos de informes sobre bienes y cuentas, y requerimientos a distintos organismos estatales.

Las correcciones en las declaraciones juradas de Francisco Adorni Durante la investigación, Adorni presentó diversas rectificaciones de sus declaraciones juradas. Entre los cambios informados figuran correcciones en la valuación de una propiedad ubicada en la localidad bonaerense de City Bell, la incorporación de cuentas bancarias que no habían sido declaradas previamente y la inclusión de una herencia recibida.

A partir de esos movimientos, el fiscal se abocó a profundizar la investigación. En su dictamen, entendió que existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de mayor compromiso procesal y pidió que Adorni brinde explicaciones sobre las inconsistencias detectadas.