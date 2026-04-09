Las stablecoins representan más de la mitad del volumen de las transacciones cripto en Argentina

Las stablecoins cobran mayor relevancia en el mercado critpo argentino. Los datos reflejan una tendencia clara: en Argentina representan el 61,8% del volumen de transacciones cripto , mientras que en Brasil alcanzan el 59,8%, ambos por encima del promedio global.

Los datos surgen de la billetera cripto Kast. Además, lideran la entrada al ecosistema, en 2024 explicaron el 39% de las compras de criptoactivos en América Latina, lo que muestra que muchos usuarios acceden directamente a instrumentos vinculados al dólar.

"Las stablecoins ya no son solo una herramienta del mundo cripto: en América Latina se están transformando en una forma concreta de operar en dólares, tanto para ahorrar como para mover dinero entre países", explicó Alejandro Estrin, country manager de Kast.

Según datos de RWA.xyz, el mercado de stablecoins superó los US$300.000 millones a mediados de marzo de 2026 y ya cuenta con más de 236 millones de usuarios a nivel global, una señal de que el fenómeno dejó de ser marginal para convertirse en estructural.

Para Kast, el desafío ahora no está en sumar usuarios, sino en mejorar la experiencia. El próximo paso es que pagar con stablecoins sea tan simple como tenerlas. "Para eso, las plataformas tienen que resolver la complejidad técnica en segundo plano y ofrecer una experiencia fluida para el usuario", destacaron.

Transferencias más simples y sin intermediarios

Uno de los factores clave detrás del crecimiento es la simplificación de las transferencias internacionales. A diferencia del sistema bancario tradicional, las stablecoins permiten enviar dinero que se liquida directamente en la red, sin intermediarios ni horarios restrictivos.

Esto reduce tiempos y aumenta la previsibilidad de las operaciones. Según el Banco Mundial, enviar US$200 al exterior costaba en promedio 6,49% en el primer trimestre de 2025, con costos que podían superar el 14% en servicios bancarios.

"Las stablecoins no siempre son más baratas, pero sí cambian la lógica: eliminan intermediarios y permiten que el dinero se mueva de forma directa, con validación en tiempo real", explicó Estrin.