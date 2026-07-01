¿Sube la nafta? El Gobierno aumentó parcialmente el impuesto a los combustibles

El Gobierno tomó la decisión de aumentar los impuestos a los combustibles. Esto puede producir un impacto en el precio de la nafta.

El Gobierno dispuso este miércoles una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para julio que tendrá impacto en los surtidores de nafta y gasoil. De esta forma, el Ejecutivo difirió para agosto el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 526/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La normativa determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de julio de 2026.

En el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo trepa a $21,192 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y a $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono. Con este ajuste, el litro de súper que estaba en $2.030 pasará a $2.051, según el relevamiento del portal Surtidores.

En cuanto al gasoil, el tributo sube a $18,959 en el impuesto a los combustibles líquidos, a $10,266 en el tratamiento diferencial para algunas regiones y a $2,161 en el impuesto al dióxido de carbono. De esta manera, el precio por litro en julio trepará de $2.115 a $2.133.

Impacto en la nafta para las provincias El ajuste rige en todo el país, con una aplicación diferente para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.