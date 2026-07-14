El gobernador de Corrientes encabeza a caballo la peregrinación a la Virgen de Itatí

El gobernador de Corrientes , Juan Pablo Valdés, se sumó en las últimas horas a la 126º Peregrinación de San Luis del Palmar rumbo a la localidad de Itatí, para conmemorar el próximo 16 de julio el aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen .

"Vine a agradecer la iluminación que me ha dado San Luisito y esperando que el Señor con su fuerza me ilumine para seguir gobernando", expresó el Gobernador en la partida a caballo de la peregrinación.

La Peregrinación a la Virgen de Itatí desde Corrientes es una de las manifestaciones de fe más importantes del NEA. La ruta principal parte desde la Parroquia San Luis Rey de Francia en San Luis del Palmar, uniendo este punto con la Basílica de Itatí a través de un trayecto de aproximadamente 150 km a pie o a caballo por las Rutas 12 y 15.

Los festejos centrales tienen lugar en el mes de julio, coincidiendo con el aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen, aunque existen distintas peregrinaciones a lo largo del año, como la tradicional de ciclistas en diciembre desde Misiones).

La Virgen de Itatí se venera en la ciudad de Itatí, ubicada al norte de la provincia de Corrientes, a la vera del río Paraná. Su imponente santuario, la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, se encuentra emplazado frente a la plaza principal de dicha localidad.

Cumplir una promesa

Tal como prometió durante las celebraciones del 220º aniversario fundacional de San Luis del Palmar, el mandatario correntino forma parte este año de la tradicional cabalgata de fe del pueblo peregrino, que cumple este 2026 sus 126º aniversario de historia.

Con una bendición y la oración por un buen tránsito en la peregrinación, así como una plegaria por las víctimas del terremoto de Venezuela, el padre Epifanio Barrios despidió a los peregrinos frente a la parroquia de San Luis Rey, para luego comenzar con la caminata que llevará a los fieles rumbo a Itatí, en la peregrinación de fe que busca ser reconocida ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En una larguísima columna que reunió a miles de personas, en la intersección entre las rutas provinciales Nº9 y Nº5 en la capital de Corrientes, luego de ver pasar a los vehículos de apoyo a cientos de peregrinos de a pie, el grupo de jinetes encabezados por el Gobernador guió la marcha, junto al intendente de San Luis del Palmar, Reni Buján, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, y la senadora nacional Gabriela Valenzuela, entre otros.

"Vine a agradecer el acompañamiento y la iluminación que me ha dado San Luisito el año pasado y los favores recibidos. Con muchos pedidos de los correntinos, estoy acompañando a este pueblo peregrino, esperando que la fuerza del Señor me ilumine para seguir gobernando", señaló Valdés.

En ese marco, el mandatario instó a la comunidad de Corrientes a seguir "cuidando nuestras raíces y conservando nuestra fe".

A la larga columna de caminantes, jinetes y carretas cargadas con el avío y la ilusión de llegar una vez más a los pies de la Virgen Morena, se enfilaron los peregrinos de cada comunidad con sus imágenes, entre ellas las de Mburucuyá, Caá Catí y San Miguel, para participar el 16 de julio de las celebraciones centrales.