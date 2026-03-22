El gobernador Valdés y el Banco de Corrientes lanzaron un programa de refinanciación de deudas

El gobernador de la provincia de Corrientes , Juan Pablo Valdés , y la presidenta del Banco de Corrientes , Laura Sprovieri, presentaron el programa " Corrientes Sostiene", un plan integral de refinanciación destinado a brindar alivio financiero a las familias correntinas y fortalecer la actividad productiva provincial.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno correntino a través del Banco de Corrientes , dispone de más de $130.000 millones en asistencia financiera, con el objetivo de acompañar la economía local, proteger el empleo y promover la continuidad de proyectos personales y empresariales.

El plan Corrientes Sostiene Familias permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde $100.000, en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial con reducción de 29 puntos. La medida representa un alivio financiero de $90.000 millones, alcanzando a 89.000 correntinos en toda la provincia.

Para solicitarlo, los interesados tendrán hasta el 16 de abril, con un trámite simple de manera telefónica, llamando al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo) o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa) de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

Por otra parte, Corrientes Sostiene Empresas está destinada a empresas y productores que actualmente utilicen el 75% o más de su límite en cuenta corriente o en tarjetas corporativas (Visa Corporate, Business o Agro), y/o que presenten dificultades de cumplimiento crediticio.

El programa permite refinanciar hasta el 80% de los saldos en planes de hasta 12 cuotas fijas; una tasa especial con reducción de 15 puntos y condiciones especiales diseñadas para sostener la actividad productiva.

Esta iniciativa generará un alivio financiero estimado en más de $40.000 millones, beneficiando a más de 1.400 empresas correntinas. Las solicitudes deberán gestionarse a través de las sucursales del banco, con el oficial de cuenta habitual.

Cuentas ordenadas

El gobernador Juan Pablo Valdés destacó que "la provincia se encuentra con sus cuentas ordenadas, por eso podemos estar brindando esta asistencia financiera estimada en 130.000 millones de pesos a 89.000 familias y 1.400 empresas correntinas" y añadió que "ayudarlos a desendeudarse es una manera concreta de cuidar el trabajo, la producción y a los emprendimientos, y dar tranquilidad y orden a los correntinos, para que nuestra provincia pueda seguir creciendo".

De su parte la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, destacó al plan Corrientes Sostiene como una herramienta concreta para acompañar a las familias y darle respaldo financiero a quienes producen, invierten y sostienen empleo en la provincia.

"Cuando una economía se está reordenando, la vida real no espera. Y en esa vida real, las familias necesitan ordenar sus cuentas y las empresas necesitan aire para seguir produciendo, pagando sueldos y sosteniendo actividad".

Actividad y empleo

Asimismo, señaló que "en el Banco de Corrientes entendemos que, como banca pública, nuestra misión no es solo maximizar utilidades, sino acompañar el crecimiento productivo y estar presentes en los momentos difíciles. Lo hicimos frente a la pandemia, a los incendios, ante las inundaciones y sequía; diferimos sin costo cuotas de préstamos y también en este contexto económico complejo".

A la vez que remarcó que el rol del banco es "sostener la producción, fortalecer el empleo y acompañar el desarrollo de Corrientes. Porque nuestro compromiso, hoy y siempre, es trabajar junto al Gobierno Provincial para que la economía de Corrientes se mantenga fuerte, y para que cada familia y cada empresa puedan proyectar un futuro con mayor estabilidad y oportunidades".

Sprovieri destacó el esfuerzo mancomunado entre el Gobierno provincial y el Banco de Corrientes: "Trabajamos juntos para cuidar la economía local, porque cuando una empresa se sostiene, se sostiene el empleo, y cuando una familia puede ordenar sus cuentas, recupera tranquilidad. Este plan representa previsión, responsabilidad y un compromiso concreto con cada correntino".