Se recupera el norte argentino: Corrientes alcanzó 50 yaguaretés liberados y el guanaco volvió al Chaco tras un siglo

La recuperación de especies emblemáticas en el norte argentino suma nuevos avances: mientras el Parque Nacional Iberá alcanzó los 50 yaguaretés en libertad con el nacimiento de una nueva cría, en Chaco continúa la restauración ambiental con una nueva liberación de guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable.

En el mes de abril, se registró el nacimiento de una nueva cría, hija de Porá, una de los tres primeros yaguaretés liberadas en el marco de este programa. Con este nuevo ejemplar, se consolida el crecimiento sostenido de la población del mayor felino de América en el ecosistema del Parque Nacional Iberá.

Porá es la primera generación de yaguaretés reintroducidos en el mencionado parque. Su rol como madre representa un paso clave en la consolidación de una población autosustentable.

El regreso del yaguareté al Iberá implica la recuperación de su rol como depredador tope, fundamental para el equilibrio del ecosistema. Su presencia contribuye a regular poblaciones de otras especies y a mantener la salud ambiental del humedal.

Con 50 ejemplares registrados en libertad, el Parque Iberá es uno de los principales escenarios de conservación de fauna en Argentina. El desafío ahora será sostener este crecimiento y garantizar la protección del hábitat para las futuras generaciones de yaguaretés.

Buscan nombre para un yaguareté

La Administración de Parques Nacionales lanzó una convocatoria abierta para que la ciudadanía elija el nombre del último yaguareté registrado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa (este refugio de biodiversidad se extiende por una vasta planicie de verdes pastizales salpicados por palmeras caranday y grandes termiteros, donde el oso hormiguero y el aguará guazú encuentran sustento. Además, ofrece atardeceres mágicos desde su muelle, donde cielos dorados se reflejan en la Laguna Blanca).

Se trata del ejemplar macho silvestre número 11 identificado en el Chaco argentino y el tercero dentro de esta área protegida. El hallazgo representa un avance significativo para la conservación del yaguareté, una especie emblemática que se encuentra en peligro de extinción en el país.

El animal fue detectado gracias a huellas encontradas en 2025 en un campo lindero al parque. En 2018 se obtuvo el primer registro fotográfico de un yaguareté en la región chaqueña, mientras que a comienzos de 2025 se identificó otro macho en el área, que fue bautizado como “Pilco” tras una votación pública.

La iniciativa de elegir el nombre del nuevo ejemplar se da en un contexto especial: en 2026 se cumplen 25 años de la ley que declaró Monumento Natural al yaguareté y 75 años de la creación del parque nacional. El nombre ganador se dará a conocer el próximo 30 de abril.

Liberan guanacos en El Impenetrable

La Fundación Rewilding informó que se concretó una segunda liberación de cuatro guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable, provincia de Chaco. El guanaco es una especie extinta en la región. La Fundación Rewilding informó que esta especie vuelve al Chaco Seco luego de 100 años de ausencia.

Guanaco Impenetrable Chaco El guanaco vuelve al Chaco Seco luego de 100 años de ausencia. Fundación Rewilding

Este animal es un herbívoro que cumple múltiples roles en los pastizales del Chaco Seco argentino: el mantenimiento de la vegetación y la dispersión de semillas, lo que contribuye al buen funcionamiento del ecosistema. "Cada nueva liberación representa un paso más en la recuperación de esta especie clave y en la restauración del ecosistema", explicaron desde la Fundación Rewilding.

El guanaco forma parte del proceso de restauración de la especie y genera una población viable a largo plazo. Luego de la primera liberación, los guanacos fueron monitoreados para conocer cómo utilizan el ambiente y acompañar su adaptación en libertad.