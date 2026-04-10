Desapareció una yaguareté con sus dos crías e investigan irregularidades en su traslado: la dramática historia

La justicia de Misiones investiga si el traslado para reubicar a la yaguareté Pará y sus dos crías cumplió con los requisitos de seguridad, tras su desaparición. El Juzgado Federal de Eldorado indaga si el procedimiento violó los protocolos de conservación de una especie emblemática y en peligro crítico.

Todo comenzó en octubre de 2025, cuando Pará, una yaguareté vista en el patio de una vivienda de la zona conocida como “2.000 Hectáreas”, cerca del Parque Nacional Iguazú, fue capturada por el Ministerio de Ecología de Misiones para ser reubicada. Los vecinos advertían que el animal había matado a más de 50 perros y manifestaban temor por la seguridad de sus hijos. Junto a la hembra, además, los especialistas hallaron a dos cachorros de apenas dos meses.

Tras un operativo de nueve días que articuló el trabajo de organismos provinciales, nacionales y ONGs, la familia fue liberada el 17 de octubre de 2025 en el Parque Provincial Esmeralda. La medida fue celebrada por el gobernador Hugo Passalacqua. Sin embargo, después de ese traslado se perdieron los rastros de los animales , pese a los sensores que les habían ubicado.

A casi seis meses del operativo, el escenario es incierto: no hay confirmación sobre el paradero de la hembra y todo indica que los cachorros podrían haber muerto . El último dato del collar satelital que permitía monitorear a Pará corresponde al 20 de enero de 2026 y no se ha podido verificar su funcionamiento. El día anterior, registraron imágenes en las que se la ve sola a través de una cámara trampa.

En el caso de las crías, el panorama es todavía más delicado: por su corta edad no tenían dispositivos de seguimiento, y la última vez que fueron registradas por cámaras trampa fue el 24 de octubre de 2025, en el mismo lugar donde habían sido liberadas una semana antes.

Ahora, la Justicia intenta establecer si durante el traslado y el monitoreo posterior se cumplieron los estándares técnicos y científicos que exige el manejo de una especie en peligro crítico de extinción. En ese marco, el titular de la UFIMA, Ramiro González, advirtió que, al tratarse de un Monumento Natural Nacional —la categoría más alta de protección jurídica—, las autoridades que intervinieron tienen una “posición de especial garante” sobre su conservación. Por eso, consideró necesario esclarecer si existieron omisiones, deficiencias o eventuales apartamientos de los estándares exigibles en la materia.

Qué dicen las autoridades

El Ministerio de Ecología de Misiones, a cargo de Martín Recaman, evitó responder preguntas de la prensa. En cambio, el director del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) , Emanuel Grassi, aseguró que toda la documentación técnica del traslado fue puesta a disposición de la Justicia. Por su parte, el biólogo del CONICET y coordinador de Proyecto Yaguareté, Agustín Paviolo, consideró que no era prudente brindar información adicional mientras el caso esté en manos judiciales.