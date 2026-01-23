El yaguareté: cómo sobrevive esta especie en peligro de extinción en el norte del pais

El yaguareté , llamada también panthera onca, es una de las diez especies de felinos silvestres que habita en Argentina , junto al puma, el yaguarundí, el ocelote, la tirica, el margay y los gatos huiña, andino, montés y del pajonal. Habita en las provincias de Misiones y Chaco y puede encontrarse también en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El período de gestación es de 90 a 110 días El nombre yaguareté es de origen guaraní y significa “la verdadera fiera”. Su fuerza, belleza y misterio lo llevó a protagonizar leyendas e historias que se vienen transmitiendo de generación en generación y que se remontan a los pueblos originarios.

Se trata además del felino más grande de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial, después del tigre de bengala y el león.

El yaguareté puede hallarse en un amplio territorio que se extiende desde el norte de la Patagonia argentina hasta el sur de Estados Unidos, donde está expuesto a múltiples amenazas como la deforestación y la pérdida de hábitat, la cacería furtiva y el atropellamiento en las rutas y caminos.

Debido a su distribución geográfica, la misma especie es llamada de diversas formas según la cultura y región en que habitaba: yaguareté, el pintado, onça pintada, nahuel, tigre americano, jaguar, balam, y otorongo, fueron algunos de sus denominaciones.

acai (1)

A pesar a lo extenso de su territorio, la población de yaguaretés viene en franco descenso debido a los peligros a los que está expuesto.

Las estadísticas oficiales señalan que en la Argentina quedan menos de 250 yaguaretés. Y es por esta razón que se trata de una especie protegida que además es considerada “indicadora” de la salud del ambiente, porque cumple una función importante en el mantenimiento de sistemas naturales que proveen de servicios ecosistémicos vitales para el bienestar de la naturaleza y las personas.

Por ello, su conservación y la de su hábitat protegen indirectamente a otras especies de flora y fauna.

Manchas como huellas dactilares

El yaguareté posee una cola relativamente corta, orejas redondeadas y patas grandes. La coloración de su pelaje es ocre y tiene manchas en formas de rosetas. La distribución de las manchas en cada ejemplar es única, como lo son las huellas dactilares de los seres humanos.

Este felino además se destaca por su aspecto robusto y por la cabeza proporcionalmente grande con poderosa estructura mandibular, la más fuerte de todos los felinos. Los machos alcanzan los 2,50 metros de longitud, incluida la cola, y hasta 140 kilos de peso.

En cuanto a los alimentos lleva una dieta amplia y variada, alimentándose de grandes vertebrados como el tapir, chanchos de monte y venados. También se incluyen en su dieta pacas, acutíes, coatíes, yacarés y presas menores como tortugas, lagartos, aves, peces, cuises y tapetíes.

habitat del yaguarete

La madurez sexual del felino es entre los 2 y 3 años en las hembras, y entre los 3 y 4 años en los machos. Luego de la cópula, la pareja de yaguaretés se separa, y es la hembra quién cría a los cachorros. El período de gestación es de 90 a 110 días, luego puede dar a luz una camada de entre 1 a 3 cachorros que se amamantan hasta los 3 meses y luego de llos 6 meses, su dieta pasa a ser exclusivamente carnívora.

La vida en el Parque Nacional Iguazú

La vida de los yaguaretés en el Parque Nacional Iguazú se caracteriza por su adaptación a un entorno turístico activo, con una población saludable que actúa como refugio clave en Misiones. Son monitoreados con cámaras trampa, identificados por sus manchas únicas y enfrentan amenazas como el atropellamiento en rutas y la necesidad de gestionar la convivencia con áreas urbana

Les gusta vivir de la cercanía del agua, por lo que suele encontrárselos en costas fluviales, esteros y bañados. Sin embargo, su inmensa adaptabilidad le permite vivir en lugares tan secos e inhóspitos como la zona seca de la provincia de Chaco, donde el agua es el bien más escaso y en muchas zonas, prácticamente inexistente.

Se calcula que la población misionera de yaguaretés, la más grande de la Argentina, hoy la componen unos 84 ejemplares, cuando un estudio del Parque Nacional Iguazú que data de 2022 especificaba que hasta entonces vivían en ese territorio unos 93 ejemplares.

Este dato muestra que, en Argentina, la situación de los jaguares es crítica. La especie ha perdido más del 95% de su área de distribución original. Es por esto que los casi 250 ejemplares que viven en estado silvestre, sobreviven en poblaciones fragmentadas o en solitario.

Yaguareté Acaí Fundacion Rewilding 4 Fundación Rewilding

Aún así, es necesario señalar que este es un felino solitario, muy territorial y de hábitos nocturnos. Caminador incansable, puede recorrer 10 a 15 km diarios. Además, es nadador por excelencia, y es capaz de cruzar ríos caudalosos como el Paraná, el Iguazú o el Bermejo.

La desaparición de la hembra Acaí

En el marco de la conservación, gran preocupación causa la desaparición de la yaguareté hembra Acaí, que es vital para la reintroducción de la especie en el Parque Nacional El Impenetrable, que fuera catalogado como Monumento Natural Provincial y Nacional.

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia de Chaco, a través de la Subsecretaría de Ambiente, informó que continúa activo el Protocolo de Emergencia y la continua movilización de recursos y personal técnico para su búsqueda.

Como se informara tiempo atrás, la confirmación de la pérdida de rastro y el posterior hallazgo del collar de rastreo abandonado, llevaron a que la Administración de Parques Nacionales (APN) realizara una denuncia ante la Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, asegurando así el marco legal para una investigación exhaustiva.

La Pista del Collar

El seguimiento de Acaí, liberada en septiembre del 2025 en el marco del programa de recuperación del yaguareté llevado a cabo junto a la Fundación Rewilding Argentina, se interrumpió abruptamente el pasado 25 de octubre.

Fuentes de la Subsecretaría de Ambiente revelaron que el elemento clave para la alarma fue el hallazgo del collar de rastreo del animal abandonado.

Yaguareté Acaí Fundacion Rewilding 3 Fundación Rewilding

Al no poder constatar el paradero del yaguareté, se activó la respuesta provincial y el involucramiento de la Justicia, que tramita la causa bajo el expediente “N.N. S/ INFRACCIÓN LEY 22.421 (ART.25)” por presunto delito contra la fauna silvestre.

“La desaparición de Acaí es una alerta máxima y por ello hemos activado el Protocolo correspondiente. Debemos ser prudentes respecto a las causas. Hoy, lo que tenemos, es una presunción de delito por la pérdida de su rastro, que la Justicia Federal está investigando”, afirmó subsecretario de Ambiente del Chaco, Mariano Moro.

Además, dejó un mensaje claro: “Hemos puesto a disposición de la Justicia a la Policía del Chaco, la Brigada Operativa Ambiental (BOA) y a nuestros técnicos para la búsqueda e investigación. Necesitamos saber qué pasó con Acaí y no vamos a tolerar ninguna acción que ponga en riesgo la vida silvestre de nuestra provincia”.

Es por esto que la Subsecretaría de Ambiente, autoridad de aplicación de las Leyes 1429-R y 882-R, junto con la Policía del Chaco y la BOA, está coordinando las acciones de búsqueda y el aporte de información al Poder Judicial, trabajando en conjunto con la Administración de Parques Nacionales y Rewilding Argentina.

Ante esta delicada situación, se advirtió a la comunidad que cualquier dato relevante para la investigación debe ser comunicado de inmediato a través de la Línea 105, como también al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Expte. FRE 9062/25).

Nueve cachorros

Paralelamente a esta búsqueda y tal como informara MDZ, cámaras dispuestas en el parque captaron a la yaguareté hembra Janaína desplazándose con dos nuevos cachorros. Según los especialistas, estos jóvenes ejemplares tienen entre cinco y seis meses.

Además, según se especifico, se trata de la quinta vez que Janaína tiene cachorros, lo que la convierte en una de las hembras más prolíficas de Iguazú con nueve hijos. El registro de la madre con sus crías se produjo en diciembre de 2025 “y resulta clave para la conservación de la especie”, aseguraron. Las imágenes fueron obtenidas por el Proyecto Onças do Iguaçu en el sector brasileño del área protegida, en la ciudad de Foz de Iguazú.

yaguareté.jpg

Con este nacimiento, Janaína se convirtió en la primera yaguareté monitoreada por el proyecto en registrar cinco camadas. Desde la entidad agregaron que los nuevos cachorros de yaguareté avistados presentan un desarrollo saludable y acompañan a su madre en los recorridos por la selva.

La hembra fue identificada por primera vez en 2018. Desde entonces, los investigadores la consideran fundamental para el mantenimiento de la especie en libertad en la selva misionera y paranaense. Janaína tuvo cinco camadas de cachorros de yaguareté: dos cachorros en 2019; una cría más en 2021; tres cachorros en 2023; un cachorro en 2024; y otros dos en diciembre de 2025.