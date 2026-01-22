Histórico registro en Iguazú: la yaguareté Janaína apareció con dos nuevas crías

Cámaras captaron a la Yaguareté hembra Janaína desplazándose con dos nuevos cachorros. Según los especialistas, estos jóvenes ejemplares del felino más grande de América tienen entre cinco y seis meses. Según se especificó se trata de la quinta vez que el yaguareté Janaína tiene cachorros, lo que la convierte en una de las hembras más prolíficas de Iguazú con nueve hijos.

El registro de la madre con sus crías se produjo en diciembre de 2025 “y resulta clave para la conservación de la especie”. Las imágenes fueron obtenidas por el Proyecto Onças do Iguaçu en el sector brasileño del área protegida, en la ciudad de Foz de Iguazú.

Con este nacimiento, Janaína se convirtió en la primera yaguareté monitoreada por el proyecto en registrar cinco camadas. Desde la entidad agregaron que los nuevos cachorros de yaguareté avistados presentan un desarrollo saludable y acompañan a su madre en los recorridos por la selva.

La hembra fue identificada por primera vez en 2018. Desde entonces, los investigadores la consideran fundamental para el mantenimiento de la especie en libertad en la selva misionera y paranaense. Es que, desde entonces, Janaína tuvo cinco camadas de cachorros de yaguareté: 2019, dos cachorros; 2021, una cría más; 2023, tres cachorros registrados; 2024, un cachorro; 2025: dos cachorros.

Desde el equipo de investigación destacaron que «la presencia de cachorros es un indicador positivo del estado de conservación del ambiente» en el que se mueve el yaguareté. Así, señalaron que estos registros reflejan que el ecosistema mantiene las condiciones necesarias para sostener a estos grandes felinos.

Población en crecimiento

El Parque Nacional do Iguazú cuenta con una superficie de 185 mil hectáreas y alberga a las Cataratas del Iguazú. Actualmente, en el área habitan alrededor de 25 yaguaretés. Se trata del único sector de la Mata Atlántica donde la población yaguaretés muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con nuevos cachorros que nacen de forma saludable.

Menos de 300 ejemplares

Este dato resulta especialmente relevante en un contexto crítico para el felino, el cual se encuentra críticamente amenazado en la Mata Atlántica. Es que, en la zona, quedan menos de 300 ejemplares. Por ese motivo, cada registro de cachorros de yaguareté refuerza la importancia de conservar el área protegida.

El nombre Janaína fue elegido por colaboradores del proyecto. Hace referencia a «la señora de las aguas «, en alusión a la relación del yaguareté con ríos, cursos de agua y áreas de selva preservada.

Según señalaron los especialistas, el monitoreo de la hembra de yaguareté y de sus cachorros continuará en los próximos meses. Además, cuando sea posible identificar el sexo de los jóvenes, el proyecto prevé involucrar a la comunidad en la elección de los nombres.

Esta estrategia busca fortalecer el vínculo social con las acciones de conservación. Es que, actualmente, la participación comunitaria resulta clave para proteger al mayor felino de América.

Los registros de cachorros de yaguareté como estos demuestran que la preservación del ambiente y los programas de monitoreo activo dan resultados concretos. Sin embargo, amenazas como la caza furtiva aún representan un riesgo para la supervivencia de la especie.

Debido a esto, mantener la integridad del Parque Nacional do Iguaçu y sostener políticas activas de conservación resulta fundamental para garantizar el futuro de las nuevas generaciones de yaguaretés en la región.

Celo y reproducción

Debido a que su distribución abarca zonas muy amplias, parece no tener una época fija para criar, aunque algunos estudios parecen indicar una tendencia más hacia la primavera en las zonas de condiciones climáticas más extremas, mientras que en áreas tropicales se reproduce en cualquier época del año.

Durante el período de celo, suele escucharse de noche los fuertes bramidos de estos felinos: de las hembras llamando a los machos y de éstos respondiéndoles. Los machos se traban en furiosas peleas y la cópula se realiza también entre fuertes y permanentes gritos, al parecer luego de una larga resistencia por parte de la hembra.

La pareja se separa después de la cópula y, tras una gestación de 90 a 110 días la hembra busca una guarida donde dará a luz dos o tres cachorros, que pesan entre 600 y 900 gramos y mantienen los ojos cerrados hasta las dos semanas de vida. Su coloración es similar a la del adulto, pero parece más oscura pues las manchas son más confusas y más juntas entre sí. Puede pasar que en una misma camada nazcan cachorros manchados (pintados) y melánicos (negros).

La madre es quien se ocupa de la crianza y se vuelve más agresiva para defender a sus cachorros. Durante los primeros días no se aleja mucho de sus hijos y, si no cree que estén seguros, las transporta con su boca hasta otro escondrijo. Durante este período la hembra restringe su área de movimiento y su territorio se achica temporalmente.

Aproximadamente a los dos meses y medio empiezan a comer carne, a los tres dejan de mamar alimentándose exclusivamente de carne mientras que a los seis meses abandonan su escondrijo para acompañar a su madre en sus salidas de caza; a los dos años de edad la madre los abandona para que comiencen una vida independiente: deberán encontrar y ganarse su propio territorio.

El yaguareté alcanza su tamaño definitivo y su madurez sexual aproximadamente a la edad de tres años. En estado silvestre, viven hasta doce años, aunque hay algunos casos registrados recientemente de individuos más longevos en cautiverio en cambio, pueden superar los 20 años de edad. A lo largo de toda su vida una hembra puede dar a luz entre diez y doce cachorros.