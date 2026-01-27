Una histórica bodega y uno de los empresarios más ricos del país fueron premiados en los "Oscar del vino"

En medio de un año complicado para la vitivinicultura argentina donde abundan las malas noticias, una bodega mendocina y uno de los hombres más ricos del país trajeron una alegría directamente desde Estados Unidos. Es que Luigi Bosca se consagró en Nueva York como la “Mejor bodega del Nuevo Mundo” y Alejandro Bulgheroni se quedó con el “Lifetime Achievement Award” en la gala de los Wine Star Awards, considerados los “Oscar” del vino y uno de los más importantes dentro de la industria mundial.

Celebrada en esta ocasión en la noche del lunes en la Gran Manzana, la gala de premiación contó con la presencia de todos los referentes y empresas que, de acuerdo a la prestigiosa publicación, han contribuido significativamente, durante todo el año, al éxito del mundo del vino y bebidas espirituosas.

En el año en el que la histórica empresa lujanina celebra su 125 aniversario, Luigi Bosca fue reconocida por su trayectoria, innovación y mirada al futuro por la revista estadounidense Wine Enthusiast, una de las más respetadas en el ambiente vitivinícola, como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo, un título que años anteriores ya habían cosechados otras argentinas como Antigal u Otronia.

Desde la publicación destacaron la operación global de la bodega y su capacidad para llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”, consolidando su posicionamiento como una de las bodegas referentes del Nuevo Mundo.

De la premiación participaron miembros de la familia Arizu, la fundadora de la bodega: Alberto Arizu, Alicia Mateu Arizu, Alberto Arizu (h) y su hija Victoria Arizu, quienes viajaron especialmente a Nueva York para participar de la ceremonia y representar a las tres generaciones que hoy continúan el legado de Luigi Bosca.

Durante su discurso Alberto Arizu (h), cuarta generación y presidente ejecutivo de la bodega, afirmó: “Durante más de un siglo estudiamos los suelos al pie de la Cordillera de los Andes, exploramos alturas impensadas y aprendimos a convivir con un entorno duro y extremo que forjó nuestro carácter, nos enseñó paciencia y humildad, y nos confirmó una convicción que sigue guiando cada decisión: el vino no se impone a la naturaleza, la interpreta. Por eso, recibir hoy el premio a Mejor Bodega del Nuevo Mundo tiene para nosotros un significado muy especial: venimos del llamado Nuevo Mundo, pero con 125 años de historia remasterizando el vino argentino”.

“Recibimos este reconocimiento como una confirmación de que estamos en el camino correcto, con el compromiso de seguir haciendo vinos que nos emocionen, honrar de dónde venimos y trabajar con la misma convicción que nos trajo hasta acá.” concluyó Alberto Arizu (h).

Familia Arizu con premio WE

Reconocimiento a la trayectoria

Por su parte, Alejandro Bulgheroni, uno de los empresarios dueños de una de las fortunas más importantes de Argentina, fue el ganador del “Lifetime Achievement Award”, un galardón que reconoce la trayectoria de las distintas personalidades del mundo del vino, un premio que en otras ocasiones supo ganar otro argentino como Nicolás Catena Zapata.

Alejandro y Bettina Bulgheroni. Alejandro Bulgheroni fue reconocido por su trayectoria en la industria vitivinicultura. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Esta distinción para Bulgheroni no solo ha premiado su trayectoria, también su pasión por transformar una profunda conexión con la tierra en un proyecto vitivinícola de alcance internacional con Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV), un grupo que reúne 15 bodegas en seis países: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Australia.

El recorrido del empresario comenzó con Bodega Garzón y Bodega Brisas en Uruguay -referentes de la Vitivinicultura sostenible en Sudamérica-. Luego expandió su filosofía a diferentes partes del mundo: Bodega Argento, Viña Artesano y Vistalba en Mendoza, junto a Otronia en la Patagonia (Argentina); Lithology en Napa Valley (Estados Unidos); Dievole, Poggio Landi, Podere Brizio, Tenuta Le Colonne y Cantina Meraviglia en Toscana (Italia); Château Suau y Château Langalerie en Burdeos (Francia); y Alkina, en Barossa Valley (Australia).