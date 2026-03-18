La Anónima compró 12 hipermercados Libertad: qué pasó con la sucursal de Mendoza

El retail argentino comenzó el año con un gran movimiento. Luego de los rumores de crisis desatados hace algunas semanas en Híper Libertad , en la jornada de este miércoles se anunció que finalmente La Anónima llegó a un acuerdo con Grupo Libertad para la adquisición de 12 hipermercados de la cadena y la incorporación de un centro logístico y el traspaso de más de 1600 empleados. Así, el grupo comandado Federico Braun fortalecerá su presencia en el país, mientras que la firma que pertenece al salvadoreño Grupo Calleja se centrará en el real estate.

Como lo informaron de manera conjunta las empresas, “este acuerdo le permitirá a La Anónima crecer estratégicamente en las zonas centro y norte del país, consolidándose como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de Argentina”. En tanto, de acuerdo a lo expresado, “Grupo Libertad fortalecerá su estrategia como el principal operador inmobiliario del interior de Argentina, con 1.300 comercios en 14 Centros Comerciales Paseo Libertad, y seguirá aportando al desarrollo del país a través de su negocio de real estate”

Aunque no trascendió el monto final en el que se cerró la operación, si se supo que La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

El acuerdo contempla además que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos de Libertad alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

“Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región”, declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

Por su parte, Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima, sumó: “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”.

Hipermercado Libertad Mendoza Grupo Libertad se centrará en sus operaciones de real estate. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué pasará con el local de Mendoza

Mientras el proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses, garantizando la continuidad de las operaciones y el servicio a los clientes, en Mendoza la operación del hipermercado instalado en Godoy Cruz seguirá en manos del Grupo Libertad. Es que el local mendocino se adapta a los nuevos objetivos fijados por la compañía.

Según comunicaron, el grupo nacido en Córdoba -que antes de pertenecer al Grupo Calleja fue propiedad del Grupo Casino de Francia- ha decidido centrar su estrategia en la concentración d el desarrollo y gestión del negocio de real estate, a través del fortalecimiento de la operación de los Centros Comerciales Paseo Libertad.

Grupo Libertad opera Paseos de Compras en nueve provincias del país bajo la marca Paseo Libertad, espacios que funcionan como puntos de encuentro al integrar comercio, servicios, gastronomía y entretenimiento. Desde comienzos de 2024, la empresa -junto a las filiales de Colombia y Uruguay- se integró al Grupo Calleja, la cadena líder de supermercados en El Salvador que cuenta con más de 70 años de trayectoria operando bajo la marca Súper Selectos.

Quiénes son los nuevos dueños de Libertad

De acuerdo a la información dada por las empresas, esta adquisición representa un paso clave en la estrategia de crecimiento de La Anónima, supermercados nacidos en la Patagonia, reforzando su presencia en el centro y norte del país, que la consolida como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de la Argentina.

La Anónima es una empresa argentina con 117 años de historia y uno de los grandes jugadores del retail nacional. Actualmente cuentan con 171 sucursales en 91 ciudades de la Patagonia, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y más de 12.500 empleados.