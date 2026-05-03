Desafíos en la logística: la estrategia que están usando los retailers para bajar costos

En medio de un escenario económico desafiante, donde la eficiencia dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad, la logística empieza a jugar un rol decisivo en la rentabilidad de las empresas . En particular, el retail enfrenta una presión creciente por reducir costos operativos sin afectar la experiencia del cliente ni la disponibilidad de productos.

En este contexto, la consolidación logística se posiciona como una estrategia más efectiva para optimizar la operación. El concepto es simple pero potente: agrupar cargas, optimizar rutas y centralizar procesos para reducir viajes, tiempos y costos asociados.

Lo que antes era una práctica puntual, hoy se transforma en un modelo operativo cada vez más extendido. Hoy la eficiencia logística no pasa solo por mover mercadería, sino por hacerlo de la manera más inteligente posible. La consolidación permite reducir costos sin resignar nivel de servicio, que es el gran desafío del retail. Esta lógica cobra aún más relevancia en un contexto donde cada punto de margen cuenta.

El retail enfrenta una presión creciente por reducir costos operativos. Casos concretos muestran cómo este modelo impacta directamente en los resultados. Operaciones que integran distintos puntos de origen y destino en una misma red permiten reducir significativamente la cantidad de viajes, mejorar la ocupación de los vehículos y optimizar los tiempos de entrega.

Muchas empresas o cooperativas de consumo ya trabajan bajo este enfoque para ganar eficiencia en su distribución. La clave está en entender la logística como un sistema integrado, donde cada decisión impacta en toda la cadena. Cuando se consolida correctamente, no solo se bajan costos, también se mejora la planificación y la previsibilidad.

1 La consolidación logística se posiciona como una estrategias más efectiva para optimizar la operación. Archivo.

Consolidación logística

La logística es un sistema integrado. A medida que la presión por los costos operativos continúa en aumento, la consolidación logística deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en un estándar necesario. En un sector donde la escala y la eficiencia marcan la diferencia, quienes logren optimizar su red logística estarán mejor posicionados para sostener el crecimiento en un mercado cada vez más exigente.

Además, la consolidación logística también aporta un diferencial en términos de sustentabilidad, un factor cada vez más valorado tanto por las empresas como por los consumidores. Al reducir la cantidad de viajes y optimizar la ocupación de los vehículos, se disminuye el consumo de combustible y, en consecuencia, las emisiones de carbono.

De esta manera, la eficiencia operativa no solo impacta en los costos, sino también en la huella ambiental de las compañías. En paralelo, el avance de la tecnología juega un rol clave para potenciar este modelo.

Herramientas de planificación inteligente, análisis de datos en tiempo real y sistemas de gestión logística permiten tomar decisiones más precisas y anticiparse a posibles desvíos. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también eleva el nivel de servicio, un aspecto crítico en el retail actual, donde la rapidez y la confiabilidad son determinantes para la experiencia del cliente.

* Guillermo Cervellera, gerente de División Consumo e Industria de Celsur.