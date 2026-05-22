El cambio que prepara Pablo De Muner en Godoy Cruz para reemplazar a Vicente Poggi

Sin Vicente Poggi, suspendido por cinco amarillas, Pablo De Muner busca las variantes necesarias en Godoy Cruz para enfrentar a All Boys en un partido clave por el ascenso.

Godoy Cruz Antonio Tomba tendrá un partido clave este domingo cuando reciba desde las 16.30 a All Boys en el estadio Estadio Feliciano Gambarte, en un duelo importante para seguir prendido en los puestos de vanguardia.

Para este compromiso, Pablo De Muner deberá meter mano en el equipo debido a una baja de peso. El uruguayo Vicente Poggi llegó a las cinco tarjetas amarillas y no podrá estar frente al Albo.

Ante esta situación, el entrenador prepara cambios obligados y ya tendría en mente el posible once titular. La formación sería con Ramírez; Arce, Mendoza, Brunet y Morán; Gil Romero, Orozco, Pozo, Sosa, Rodríguez o Ullariaga; y Pino.

El Expreso sabe que necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea de arriba, especialmente en una categoría cada vez más ajustada.

Además, el historial reciente marca un dato que llama la atención: la última victoria tombina ante All Boys fue en octubre de 2013. Un antecedente que Godoy Cruz buscará dejar atrás para hacerse fuerte nuevamente en el Gambarte.