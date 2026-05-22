Sébastien Loeb, Al-Attiyah y Sainz: las estrellas del Desafío Ruta 40 en Mendoza

El mundo del rally raid volverá a poner los ojos sobre Cuyo. El Desafío Ruta 40 tendrá una edición histórica y contará con la presencia de algunas de las mayores leyendas del automovilismo mundial, entre ellas Sébastien Loeb , Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz.

La competencia se disputará del 24 al 29 de mayo entre San Juan y San Rafael, en Mendoza, y formará parte de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

La edición 2026 promete ser una de las más impactantes de los últimos años. Según los organizadores, habrá récord de participantes con más de 150 inscriptos entre motos, quads, UTV y autos. Además, se espera una grilla de altísimo nivel internacional.

Entre los grandes atractivos aparece Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, que llega como líder del campeonato FIA tras su victoria en Portugal. El francés compartirá equipo en Dacia con Al-Attiyah, ganador del Dakar y uno de los máximos especialistas del rally raid.

Las motos serán un espectáculo aparte.

También estará Carlos Sainz, múltiple campeón del Dakar, quien correrá con Ford en una de las grandes novedades de esta edición. A ellos se sumarán otros nombres de peso como Stéphane Peterhansel, Nani Roma, Lucas Moraes y Yazeed Al-Rajhi.

La presencia argentina también tendrá enorme protagonismo con los hermanos Luciano Benavides y Kevin Benavides, dos de las grandes figuras nacionales del Dakar y del campeonato mundial. Luciano, incluso, llegará como líder del certamen de motos y será uno de los máximos candidatos en su tierra.

El recorrido incluirá etapas exigentes entre dunas, montaña, salares y caminos extremos, con el regreso de sectores icónicos como El Nihuil, en San Rafael. La organización considera que será “la mejor edición de los últimos diez años”, tanto por el nivel de pilotos como por la magnitud del evento.

Las Zonas de Espectadores habilitadas podrán descargarse aquí: https://desafioruta40.ar/zona-espectadores/

recorrido ruta 40

Cronograma de actividades del Fin de Semana en San Juan

Sábado 23 de mayo

8hs: Verificaciones Administrativas para competidores FIA (Opcional para tripulaciones W2RC) y FIM

9hs: Verificaciones Técnicas para competidores FIA (opcional para tripulaciones W2RC) y FIM

19hs: Presentación Rally Dakar (Centro Cívico - Salón Eloy Camus)

20hs: Briefing general y Foto Oficial (obligatorio) (Centro Cívico - Salón Eloy Camus)

Domingo, 24 de mayo

7:30hs: Verificaciones Administrativas para tripulaciones FIA W2RC

8:30hs: Verificaciones Técnicas para tripulaciones FIA W2RC

12 - 14hs: PRÓLOGO (Para competidores FIM, OPEN -luego de la última moto- y Ansenuza -luego del último OPEN)

14 - 16hs: Shakedown (para competidores FIA - Opcional)

18hs: Sesión de autógrafos (abierto para todos los competidores) (En el Centro Cultural Conte Grand)

18:30hs: Conferencia de Prensa Pre-Evento FIM (En el Centro Cultural Conte Grand)

18:45hs: Conferencia de Prensa Pre-Evento FIA (En el Centro Cultural Conte Grand)

19:10hs: Selección del orden de largada para la Etapa 1 para competidores FIM (En el Centro Cultural Conte Grand)

19:20hs: Ceremonia de Largada - rampa (En el Centro Cultural Conte Grand)

Horarios del Bivouac para el público:

Autódromo San Juan Villicum

Dirección: Ruta Nacional 40 – Km 3481, Albardón – San Juan

Fechas y horario de apertura al público:

Domingo 24 de mayo: 11 a 20:30hs

Lunes 25 de mayo: 11 a 20:30hs

Jueves 28 de mayo: 11 a 20:30hs

Viernes 29 de mayo: 11 a 20:30hs

Entrada: Libre y gratuita