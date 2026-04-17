"Si me mejorás los 20 mil dólares": la extorsión a Marcelo Porcel antes de que se conocieran las denuncias por abuso

En las últimas horas, se conoció un audio que sumó un nuevo capítulo al caso Marcelo Porcel , el empresario que está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. En el mensaje se escucha cómo un hombre lo extorsiona y le exige dinero para evitar que avance una causa en su contra.

la extorsión a Marcelo Porcel antes de que se conocieran las denuncias por abuso

El llamado fue realizado el 18 de diciembre desde la cárcel de Ezeiza por un falso policía. En ese momento, las denuncias contra Porcel aún no se habían hecho públicas.

En el audio, el falso policía le planteó a Porcel que había sido contratado por una mujer para “hacer un trabajo” en su contra y le ofrece frenarlo a cambio de dinero.

“ Si me mejorás el precio de los 20 mil dólares, yo no hago nada . Te paso todas las cosas que ella me pasó: direcciones, números de teléfono, el nombre de la persona”, se escucha decir al extorsionador.

Además, aseguró tener información detallada sobre el empresario y su entorno. “Tengo tu número, te doy todos los datos de los cuatro hijos que tenés. Más claro imposible”, le advirtió.

En otro tramo, incluso hizo referencia a las denuncias por abuso: “Todo relacionado a la causa que tenés por seis menores de edad”, le dijo.

De 20 mil a 30 mil dólares

Porcel intentó ganar tiempo y negociar. En ese marco, ofreció una suma mayor para frenar la supuesta maniobra. “¿Cuánto me ofrecés? Te ofrezco 30 mil”, respondió el empresario.

“Si vos me mejorás los 20 mil dólares, esto queda cerrado”, insistió el extorsionador.

La conversación avanzó hasta que acordaron continuar por WhatsApp para definir el lugar de entrega del dinero, aunque el extorsionador aclaró que no se presentaría personalmente.

Hoy en día, hay dos personas procesadas por dicho episodio.

Cómo sigue la situación de Porcel

Semanas atrás, la Justicia procesó al empresario y fijó cinco medidas claves. La primera medida fue el procesamiento formal de Porcel como autor penalmente responsable de múltiples delitos, entre ellos abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material sexual infantil.

De acuerdo al expediente al cual accedió MDZ, los hechos habrían sido cometidos en forma reiterada contra al menos diez damnificados.

Marcelo Porcel abuso Palermo La Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel. NA

A pesar de la gravedad de los delitos imputados, la Justicia resolvió que Porcel continúe en libertad mientras avanza la investigación. Esto implica que no se dictó prisión preventiva, por lo que el empresario seguirá el proceso fuera de la cárcel, aunque bajo determinadas condiciones.

Embargo por más de 111 millones de pesos

Otra de las medidas clave fue el embargo sobre los bienes del imputado. El juez ordenó un embargo por $111.564.950 con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.

Prohibición de contacto con víctimas y testigos

La resolución también ratificó restricciones estrictas en cuanto al vínculo de Porcel con las víctimas y su entorno. Se le prohibió acercarse a menos de 300 metros y mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con los menores involucrados, sus familiares y los testigos de la causa, ya sea por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio.

abuso empresario Palermo colegio privado Los denunciantes eran alumnos del colegio Palermo Chico. Google Maps

Restricciones para salir del país

Finalmente, el juez dispuso que Porcel no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, lo que en la práctica implica la prohibición de salir del país. Además, deberá entregar su pasaporte y solicitar permiso previo para cualquier viaje.

En caso de incumplir estas condiciones, la Justicia advirtió que podría ordenarse su inmediata detención.