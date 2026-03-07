Alpine tenía argumentos para ilusionar, pero no pasó el primer examen

Las primeras referencias en pista del Gran Premio de Australia dejaron una sensación difícil de ignorar: Alpine volvió a aparecer lejos del ritmo esperado. Si bien todavía resta ver qué pasa durante la carrera, lo observado en los entrenamientos y la clasificación no deja de llamar a atención .

La expectativa alrededor del equipo era alta. Después de un 2025 complicado, la escudería decidió enfocar buena parte de sus recursos en el nuevo reglamento técnico, con la promesa de que ese trabajo permitiría comenzar la temporada con una base más competitiva.

Sin embargo, las primeras mediciones reales del fin de semana en Melbourne mostraron un panorama muy distinto. El A526 de Alpine volvió a quedar relegado y sus tiempos generaron sorpresa si se comparan con el contexto técnico del proyecto.

Uno de los puntos que alimentaban el optimismo era el peso del monoplaza. Alpine logró diseñar su auto cerca del límite mínimo reglamentario, un factor clave en la Fórmula 1 , donde cada kilo extra afecta directamente el rendimiento y el comportamiento del coche.

Además, el equipo contó con una ventaja reglamentaria importante: más horas de trabajo en el túnel de viento que varios rivales. El sistema de reparto aerodinámico de la FIA otorga más tiempo de desarrollo a las escuderías que terminan más atrás en el campeonato, lo que en teoría permite acelerar la evolución del auto.

A eso se sumó una decisión estratégica fuerte: sacrificar parte del rendimiento inmediato en la temporada pasada para concentrar esfuerzos en el nuevo proyecto. La idea era llegar a 2026 con un coche más trabajado mientras otros equipos todavía dividían recursos entre dos reglamentos.

alpine colapinto australia Franco Colapinto y un complicado arranque en Australia. X @AlpineF1Team

La apuesta técnica de Alpine

Otro de los elementos que elevó las expectativas fue la nueva alianza técnica con Mercedes. Alpine utiliza desde esta temporada la unidad de potencia del fabricante alemán, una referencia histórica dentro de la categoría (y que, hasta ahora, marcó los mejores tiempos del fin de semana).

El acuerdo no se limita al motor. El equipo también incorporó componentes clave del tren trasero, como la caja de cambios y la suspensión trasera, lo que permite aprovechar soluciones técnicas desarrolladas por la escudería de Brackley.

Sobre el papel, la combinación parecía prometedora: un auto liviano, más horas de desarrollo aerodinámico, un año completo dedicado al nuevo reglamento y una base mecánica respaldada por Mercedes.

Por eso, aunque todavía queda la carrera por delante y la temporada recién comienza, lo visto en las primeras salidas a pista en Australia deja una sensación que cuesta aceptar: el Alpine que generaba expectativas todavía no aparece, y empieza a generar muchas dudas. Otra vez…